RINA: Paolo Moretti nominato Amministratore Delegato di Gruppo

Nel corso della riunione odierna, il rinnovato Consiglio di Amministrazione di RINA S.p.A. ha conferito a Paolo Moretti, già Direttore Generale, l’incarico di Amministratore Delegato del Gruppo. Il manager succede a Carlo Luzzatto, che è stato Amministratore Delegato della società dal dicembre 2023, a cui il Consiglio di Amministrazione esprime un sincero ringraziamento per l’impegno profuso nello sviluppo dell’azienda. Ugo Salerno mantiene la carica di Presidente Esecutivo con deleghe alla comunicazione e alle relazioni istituzionali.

Il cambio al vertice rappresenta un ulteriore passaggio evolutivo per RINA, in piena coerenza con il percorso di crescita condiviso con gli azionisti Registro Italiano Navale e Fondo Italiano d’Investimento.

Il Consiglio di Amministrazione di RINA S.p.A. è ora così composto: Barbara Caputo, Marco Cecconi, Nazareno Cerni, Simonetta Di Pippo, Guido Figliola, Roberto Martinoli, Paolo Moretti, Paolo Pierantoni e Ugo Salerno.

Nel nuovo assetto organizzativo, Giosuè Vezzuto ha assunto il ruolo di Amministratore Delegato di RINA Services, società del Gruppo attiva nei settori marine e della certificazione, succedendo a Paolo Moretti.

Ugo Salerno, Presidente Esecutivo di RINA S.p.A., ha dichiarato: «Abbiamo compiuto un percorso di crescita straordinario, che ci ha portato a più che raddoppiare il fatturato negli ultimi cinque anni fino a superare ampiamente un miliardo di euro di ricavi. Oggi avviamo un nuovo ciclo con l’obiettivo di imprimere un’ulteriore accelerazione al nostro sviluppo. L’esperienza maturata da Paolo Moretti, la sua profonda conoscenza dei mercati in cui operiamo e l’apporto determinante da lui fornito alla crescita del Gruppo rappresentano solide garanzie per guidare RINA, facendo leva sulla qualità dei nostri servizi e sulle competenze delle nostre persone».

Paolo Moretti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RINA S.p.A., ha affermato: «Ho vissuto in RINA gran parte del mio percorso professionale e conosco il valore dei colleghi e la capacità dell’azienda di evolvere e di anticipare i cambiamenti. Accolgo questa nuova responsabilità con grande entusiasmo e con piena consapevolezza dell’impegno che comporta. La sfida è tradurre gli obiettivi strategici in risultati concreti, semplificando il modo in cui operiamo e investendo nell’evoluzione di servizi sempre più avanzati e digitali».

Paolo d’Amico, Presidente del Registro Italiano Navale, ha aggiunto: «La nomina di Paolo Moretti apre una nuova fase per RINA. Continueremo a sostenere il Gruppo e il suo management, con piena fiducia nelle competenze di chi è chiamato a guidarlo. La profonda esperienza maturata da Paolo Moretti in RINA rappresenta una base solida per affrontare le sfide e le opportunità che attendono il Gruppo».

Domenico Lombardi, Amministratore Delegato di Fondo Italiano d’Investimento SGR, ha dichiarato: «RINA ha realizzato negli ultimi anni un importante processo di crescita e trasformazione, consolidando il proprio posizionamento competitivo e rafforzando la capacità di generare valore nel tempo. In qualità di azionisti con un approccio distintivo, orientato non solo a generare ritorni sugli investimenti ma anche benefici per il sistema Paese, abbiamo potuto apprezzare i risultati conseguiti dal Gruppo, frutto di una chiara visione strategica, della qualità delle sue competenze e di una costante spinta all’innovazione. Siamo convinti che, anche grazie all’esperienza e alle capacità manageriali di Paolo Moretti, RINA potrà proseguire con successo il proprio percorso di sviluppo, facendo leva sulle solide basi costruite per cogliere le opportunità e affrontare con determinazione le sfide che caratterizzeranno i mercati nei prossimi anni».

Ingegnere navale, Paolo Moretti è entrato in RINA nel 1997. Nel suo percorso professionale ha ricoperto, in Italia e all’estero, ruoli di crescente responsabilità nello sviluppo strategico e commerciale. All’interno del Gruppo, ha guidato diverse aree di business ricoprendo, tra gli altri, gli incarichi di General Manager Marine, Executive Vice President Marine Strategic Development e Chief Commercial Officer. Dal 2020 al 2026 è stato Amministratore Delegato di RINA Services.