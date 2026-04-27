Banco BPM ha stanziato un plafond complessivo di euro 3 miliardi, dedicato all’internazionalizzazione delle imprese, con l’obiettivo di supportarle concretamente nei percorsi di crescita sui mercati esteri e nel rafforzamento della loro competitività globale. Parte del nuovo plafond, euro 500 milioni, è destinata al sostegno delle attività sul mercato indiano, che rappresenta oggi una delle economie più dinamiche e rilevanti a livello globale. Quella indiana è, infatti, un’area economica ricca di grandi opportunità per le imprese italiane, in virtù di una popolazione giovane e in crescita e a politiche pubbliche fortemente orientate agli investimenti. Si tratta di un mercato che Banco BPM conosce molto bene anche grazie al proprio Ufficio di Rappresentanza presente a Mumbai da oltre 25 anni. L’iniziativa comprende un insieme articolato di soluzioni finanziarie e servizi specialistici, pensati per accompagnare ogni fase del processo di espansione internazionale.

Il plafond propone strumenti flessibili e modulabili come, ad esempio, i finanziamenti a breve termine dedicati al supporto delle esigenze di capitale circolante, quelli a medio lungo termine volti a supportare piani di crescita internazionale, progetti di investimento e sviluppo industriale, come la creazione di nuovi siti industriali o potenziali operazioni di M&A; la consulenza in vista dell’espansione commerciale, il rafforzamento delle reti distributive, il rilascio di garanzie per la partecipazione a gare internazionali o per gestire i rapporti contrattuali con le controparti estere. “L’internazionalizzazione è oggi una scelta strategica imprescindibile per le imprese che vogliono crescere e competere su scala globale, – ha dichiarato Luca Manzoni, responsabile Corporate e Investment Banking di Banco BPM– Con questo plafond, vogliamo facilitare l’accesso al credito per i progetti di internazionalizzazione, mitigare i rischi operativi e finanziari legati all’ingresso in nuovi mercati, nonché supportare la crescita sostenibile e di lungo periodo dei nostri clienti a conferma dell’impegno a sostegno delle imprese in tutte le fasi della loro crescita, con risorse, strumenti e competenze dedicate”.