Sparkle porta la connettività Quantum Safe su AWS Marketplace

Un servizio “cloud-native” collaudato per proteggere i trasferimenti di dati tra sedi aziendali o data center e le regioni cloud

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia la disponibilità del servizio “Quantum Safe over Internet” (QSI) per i clienti di Amazon Web Services (AWS). Il servizio è già disponibile attraverso i canali commerciali di Sparkle e sarà presto accessibile anche su AWS Marketplace.

QSI è una soluzione cloud-native che offre connettività VPN sicura tra sedi aziendali o data center e i fornitori di servizi cloud, proteggendo i dati sensibili dalle minacce del quantum computing. Il servizio funziona senza richiedere modifiche all’infrastruttura esistente e sfrutta la rete e le tecnologie di crittografia avanzate di Sparkle per garantire una trasmissione dei dati rapida e sicura, con una gestione semplice e automatizzata. Grazie all’approccio Network as a Service (NaaS), i clienti possono utilizzare il servizio attraverso un portale dedicato o tramite API, in modo agile, flessibile e completamente automatizzato.

La soluzione è stata validata attraverso un Proof-of-Concept (PoC) dedicato, condotto tra due regioni AWS – Francoforte e Irlanda – in collaborazione con AWS e i partner tecnologici di Sparkle. Il PoC ha dimostrato la capacità di stabilire tunnel VPN sicuri e “quantum-safe” tra i due Paesi, garantendo al contempo la rotazione continua delle chiavi e l’integrità della crittografia senza degrado delle prestazioni.

“Quantum Safe over Internet” è stato lanciato a dicembre 2024 per consentire ai clienti di accedere alla rete di Sparkle, stabilire connessioni sicure tra le proprie sedi e utilizzare risorse cloud con protezione garantita contro gli attacchi quantistici. Si tratta del primo servizio della suite Multi-Quantum di Sparkle, che presto includerà anche altri casi d’uso.

“Questa nuova offerta conferma l’impegno di Sparkle nel fornire ai nostri clienti soluzioni di cyber security a prova di futuro, dimostrando al contempo la nostra capacità di portare la protezione quantum-safe in architetture ibride reali”, ha dichiarato Antonella Sanguineti, head of marketing & product management networking, cloud, security & identity solutions di Sparkle.

*