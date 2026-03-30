TIM e CDP Venture Capital, protocollo a sostegno di startup e PMI innovative

TIM e CDP Venture Capital hanno annunciato oggi la firma di un protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding – MoU), per individuare startup e PMI innovative ad alto potenziale di comune interesse, con tecnologie critiche per la sovranità digitale, appartenenti al portafoglio di CDP Venture Capital o del deal flow scouting di TIM, e valutare potenziali iniziative di collaborazione industriale, commerciale e tecnologica.

L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’Italia di sviluppare e valorizzare tecnologie italiane in ambiti strategici per la sovranità digitale del Paese, mettendo a disposizione un insieme coordinato di competenze industriali, capacità tecnologiche e risorse finanziarie. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo di innovazioni in aree come intelligenza artificiale, cybersecurity, cloud, smart city e smart infrastructure, difesa e nuovi servizi e abilitatori tecnologici in ambito consumer.

Il modello operativo della partnership si basa sulla validazione industriale delle tecnologie più promettenti che permette di certificare soluzioni mature e pronte per essere integrate nei sistemi critici nazionali. Inoltre, CDP Venture Capital collaborerà nell’ambito del Programma di Open Innovation di TIM per favorire l’individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e possibili sinergie industriali tramite specifici canali di finanziamento, attività di go-to-market congiunto, accesso al mercato enterprise e alla Pubblica Amministrazione.

“La capacità di amplificare e strutturare delle sinergie con partner strategici è un elemento cardine della nostra value creation. La collaborazione con TIM costituisce un elemento chiave per rafforzare il percorso di crescita delle aziende che supportiamo. Integrare capitali, competenze e tecnologie avanzate, significa creare le condizioni migliori affinché le eccellenze dell’innovazione italiana possano consolidarsi ed espandersi ulteriormente”, ha affermato Emanuele Levi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital.

“L’innovazione genera impatto quando entra nei meccanismi del business, nelle priorità industriali e nelle decisioni di ogni giorno. È il percorso che abbiamo scelto anche in TIM: un’azienda che negli ultimi anni è cambiata profondamente, è diventata più focalizzata, più concreta, più capace di trasformare visione ed execution in risultati. Per noi l’innovazione lavora su due fronti: dentro l’azienda, dove rende più forti processi, competenze e capacità di esecuzione, e fuori, dove può diventare un acceleratore di crescita per startup e PMI. È con questa logica che nasce questa partnership: mettere a disposizione dell’ecosistema le nostre infrastrutture, la nostra visione industriale e la conoscenza concreta dei bisogni dei clienti. Così l’innovazione crea sviluppo, rafforza la competitività e dà un contributo concreto alla sovranità digitale dell’Italia”, ha dichiarato Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM.

TIM e CDP Venture Capital hanno già iniziato a collaborare operativamente con due importanti realtà del portafoglio di CDP Venture Capital: Cubbit, che ha sviluppato una tecnologia innovativa di cloud storage geo-distribuito, e CAEmate, attiva nelle soluzioni di ingegneria e modellazione tramite Digital Twin per la manutenzione preventiva delle infrastrutture. La collaborazione con queste startup rappresenta un esempio concreto dell’approccio che le due società vogliono utilizzare: supportare l’adozione di soluzioni nazionali su casi d’uso reali insieme a un partner industriale e accompagnarle verso percorsi di crescita strutturati.

L’intesa valorizza, da un lato, la capacità industriale, tecnologica e commerciale di TIM, e dall’altro, la competenza di CDP Venture Capital nel sostenere aziende innovative ad alto potenziale. La collaborazione punta a creare un ambiente favorevole allo sviluppo imprenditoriale e tecnologico, offrendo alle startup italiane accesso a validazione industriale, canali commerciali, capitale qualificato e opportunità di crescita, con l’obiettivo di contribuire in modo concreto alla trasformazione digitale dell’Italia.

(in copertina: E. Levi AD di Cdp Venture Capital e P. Labriola di TIM)