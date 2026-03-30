E. Levi AD di Cdp Venture Capital e P. Labriola di TIM

Grandi imprese

TIM e CDP Venture Capital, protocollo a sostegno di startup e PMI innovative

di GSGLab
30 Marzo 2026

TIM e CDP Venture Capital hanno annunciato oggi la firma di un protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding – MoU), per individuare startup e PMI innovative ad alto potenziale di comune interesse, con tecnologie critiche per la sovranità digitale, appartenenti al portafoglio di CDP Venture Capital o del deal flow scouting di TIM, e valutare potenziali iniziative di collaborazione industriale, commerciale e tecnologica.

L’accordo nasce con l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’Italia di sviluppare e valorizzare tecnologie italiane in ambiti strategici per la sovranità digitale del Paese, mettendo a disposizione un insieme coordinato di competenze industriali, capacità tecnologiche e risorse finanziarie. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo di innovazioni in aree come intelligenza artificiale, cybersecurity, cloud, smart city e smart infrastructure, difesa e nuovi servizi e abilitatori tecnologici in ambito consumer.

Il modello operativo della partnership si basa sulla validazione industriale delle tecnologie più promettenti che permette di certificare soluzioni mature e pronte per essere integrate nei sistemi critici nazionali.  Inoltre, CDP Venture Capital collaborerà nell’ambito del Programma di Open Innovation di TIM per favorire l’individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative e possibili sinergie industriali tramite specifici canali di finanziamento, attività di go-to-market congiunto, accesso al mercato enterprise e alla Pubblica Amministrazione.

La capacità di amplificare e strutturare delle sinergie con partner strategici è un elemento cardine della nostra value creation. La collaborazione con TIM costituisce un elemento chiave per rafforzare il percorso di crescita delle aziende che supportiamo. Integrare capitali, competenze e tecnologie avanzate, significa creare le condizioni migliori affinché le eccellenze dell’innovazione italiana possano consolidarsi ed espandersi ulteriormente”, ha affermato Emanuele Levi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture Capital.

L’innovazione genera impatto quando entra nei meccanismi del business, nelle priorità industriali e nelle decisioni di ogni giorno. È il percorso che abbiamo scelto anche in TIM: un’azienda che negli ultimi anni è cambiata profondamente, è diventata più focalizzata, più concreta, più capace di trasformare visione ed execution in risultati. Per noi l’innovazione lavora su due fronti: dentro l’azienda, dove rende più forti processi, competenze e capacità di esecuzione, e fuori, dove può diventare un acceleratore di crescita per startup e PMI. È con questa logica che nasce questa partnership: mettere a disposizione dell’ecosistema le nostre infrastrutture, la nostra visione industriale e la conoscenza concreta dei bisogni dei clienti. Così l’innovazione crea sviluppo, rafforza la competitività e dà un contributo concreto alla sovranità digitale dell’Italia”, ha dichiarato Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM.

TIM e CDP Venture Capital hanno già iniziato a collaborare operativamente con due importanti realtà del portafoglio di CDP Venture Capital: Cubbit, che ha sviluppato una tecnologia innovativa di cloud storage geo-distribuito, e CAEmate, attiva nelle soluzioni di ingegneria e modellazione tramite Digital Twin per la manutenzione preventiva delle infrastrutture. La collaborazione con queste startup rappresenta un esempio concreto dell’approccio che le due società vogliono utilizzare: supportare l’adozione di soluzioni nazionali su casi d’uso reali insieme a un partner industriale e accompagnarle verso percorsi di crescita strutturati.

L’intesa valorizza, da un lato, la capacità industriale, tecnologica e commerciale di TIM, e dall’altro, la competenza di CDP Venture Capital nel sostenere aziende innovative ad alto potenziale. La collaborazione punta a creare un ambiente favorevole allo sviluppo imprenditoriale e tecnologico, offrendo alle startup italiane accesso a validazione industriale, canali commerciali, capitale qualificato e opportunità di crescita, con l’obiettivo di contribuire in modo concreto alla trasformazione digitale dell’Italia.

(in copertina: E. Levi AD di Cdp Venture Capital e P. Labriola di TIM)

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Gian Maria Mossa, Banca Generali, Italy's Best for High-Net Worth per Euromoney Finanza

Banca Generali è “Italy’s Best for High-Net Worth (HNW)” per Euromoney

di GSGLab

PizzAutobus a Mogliano Veneto, col sostegno di Generali Italia Economia

Generali Italia a sostegno di PizzAutobus: inclusione sociale e lavoro per giovani autisti

di GSGLab

Banco BPM supporta l'ammodernamento della flotta di Grimaldi Trasporti

Banco BPM supporta l’ammodernamento della flotta di Grimaldi

di GSGLab

Consumi

Il nuovo spot di Telepass e le ultime offerte anche in 1.900 negozi TIM

di GSGLab

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.