Su iniziativa di EDERA nasce Offsite Hub, piattaforma nazionale sui moderni metodi di costruzione

Si sono dati appuntamento il 3 Marzo, presso l’incubatore innovativo di Cariplo Factory, i protagonisti italiani dell’edilizia innovativa per fare nascere una piattaforma nazionale che ha l’obiettivo di promuovere i più moderni metodi di costruzione per affrontare le sfide del paese, ad iniziare dal Piano Casa. L’iniziativa parte da EDERA, Centro di innovazione creato da attori istituzionali quali Near Sgr (ex Redo), Fondazione Housing Sociale e ANCE, che dal 2020 rappresenta il punto di riferimento nazionale sull’evoluzione delle costruzioni e in particolare sull’edilizia offsite (basata su componenti modulari assemblate rapidamente in cantiere).

Lavorando negli anni passati sull’iniziativa EnergieSprong, EDERA ha dimostrato come soluzioni industrializzate possano efficacemente ridurre tempi e costi della riqualificazione edilizia, tanto da affiancare i Comuni di Milano e Roma nelle proprie strategie di decarbonizzazione. Questo approccio risulta vincente, come sottolineato dal piano europeo per l’emergenza abitativa, anche per rispondere al bisogno di nuove case accessibili per migliaia di famiglie, spinte ai margini dalla bassa crescita dei salari e dai costi sempre più insostenibili dell’abitare nelle grandi città.

“La sfida è molteplice. – spiega l’Amministratore Delegato Thomas Miorin – Il piano Casa europeo ci chiede soluzioni economicamente accessibili, attraverso nuove filiere industrializzate. L’Italia ha inoltre la necessità di mettere in sicurezza ed efficientare un patrimonio abitativo vetusto e fragile e il bisogno di traguardare gli obiettivi ambientali al 2050: solo iniettando una massiccia dose di collaborazione e innovazione nel settore delle costruzioni possiamo pensare di raggiungere questi risultati”. L’Offsite Hub si propone come piattaforma nazionale per affrontare la transizione ambientale, sociale ed economica che ci aspetta. Oltre alle interlocuzioni nazionali, l’Offsite Hub partecipa, tramite EDERA, alla rete delle principali organizzazioni europee dell’edilizia industrializzata, già al lavoro su importanti dossier a Bruxelles, tra cui la costituzione dell’Associazione europea delle costruzioni offsite.

“Lavorando sul tema, ben più complicato, della riqualificazione offsite, – chiarisce Miorin – EDERA ha creato negli anni un ecosistema di quasi 100 realtà tra imprese innovative, progettisti, enti di ricerca, istituzioni, cooperative e aziende casa con un patrimonio di oltre 150mila abitazioni. Persone, competenze e organizzazioni che sono ora pronte a spendersi anche su altri ambiti, come l’affordable housing”.

L’incontro del 3 marzo e il nascente Offsite Hub saranno aperti ai protagonisti italiani dell’abitare e delle costruzioni (aziende, sviluppatori, progettisti e gestori di patrimoni pubblici e privati) per dare vita ad un ecosistema condiviso di confronto e lavoro intorno a tre tematiche principali: Nuova costruzione (Concorrere con soluzioni economicamente accessibili all’accelerazione degli investimenti in affordable housing per migliorare qualità, sicurezza, sostenibilità ambientale, inclusività e circolarità delle nuove edificazioni). Riqualificazione (Comprimere tempi e costi della riqualificazione profonda con soluzioni più sicure, inclusive e decarbonizzate in grado di accelerare il tasso di deep renovation nazionale). Edilizia temporanea (Supportare processi di rigenerazione e trasformazione urbana, con soluzioni temporanee e flessibili).

Per partecipare: https://forms.cloud.microsoft/e/btYtTu2HLt