Come la segnaletica industriale avanzata riduce i costi di fermo impianto

Ogni giorno ci sono tantissime realtà lavorative che rappresentano una successione di manovre, attenzioni, operazioni fino ai risultati finali. Anche il minimo arresto o rallentamento in uno stabilimento produttivo può generare perdita di costi importanti. Serve una segnaletica che sia chiara, conforme agli standard e aggiornata per prevenire gli errori e velocizzare gli interventi di sicurezza. C’è tutta una gamma di segnaletica per la sicurezza sul lavoro: scegliere quella giusta significa strutturare e garantire una continuità produttiva.

Diminuire di errori significa diminuire l’interruzione della produzione

Quando (sempre più) spesso sentiamo parlare di costi fermo impianto produzione il pensiero può andare ai guasti meccanici oppure alla manutenzione straordinaria o ancora alle problematiche relative alla supply chain. Detto questo, però, anche gli errori operativi incidono in maniera determinante sulla continuità del lavoro e delle diverse attività. Nell’ambiente industriale le indicazioni che risultano obsolete o poco visibili o ancora difficili da interpretare rallentano in modo importante le operazioni. Allo stesso tempo aumentano il rischio degli accessi non autorizzati delle aree specifiche tecniche e soprattutto rendono meno immediate tutte le procedure per la sicurezza. Questa segnaletica di sicurezza industriale ha una funzione molto importante che va aldilà del semplice cartello visivo. Bisognerà riconoscere i giusti macchinari, saper leggere i diversi percorsi, conoscere tutte le aree di rischio così come avere bene in mente e individuare i dispositivi antincendio insieme ai punti di emergenza. Soltanto in questo modo gli operatori riusciranno ad individuare rapidamente tutto ciò di cui si avrà bisogno. Le informazioni importanti, immediate ed essenziali così come quelle riconoscibili significano soprattutto ridurre in modo drastico quelli che sono i comportamenti errati evitando anche i tempi persi nella gestione delle situazioni difficili o anomale. Vi è mai capitata una situazione del genere durante le vostre esperienze di lavoro?

Curare gli aspetti standard, di conformità e manutenzione

La segnaletica industriale è importante e deve essere soprattutto coerente con quelle che sono le esigenze dello stabilimento e anche con le varie normative. Facciamo un esempio che possa essere pratico: i pittogrammi standardizzati, previsti nella norma IS7010 per i segnali di sicurezza, rendono più facile riconoscere le informazioni anche in quei contesti dove possono lavorare persone che parlano lingue diverse o che hanno maturato esperienze lavorative differenti. Questo è senza dubbio un vantaggio anche per il responsabile dello stabilimento. Infatti, quanto detto fino ad ora comporterà una gestione più ordinata di tutte le attività quotidiane, in pratica lavorare senza troppe apprensioni. Ancora la segnaletica uniforme consentirà di riconoscere velocemente i quadri elettrici, le valvole, i percorsi di evacuazione, le aree interdette e tutti quelli che sono i dispositivi di emergenza. La manutenzione fa emergere tutti i vantaggi di questo discorso: se ogni area e ogni zona verranno identificate in maniera chiara tutti i tecnici insieme ai manutentori potranno orientarsi più rapidamente e facilmente raggiungendo il punto interessato per intervenire in maniera efficace. Anche pochi secondi guadagnati in un intervento possono rappresentare qualcosa di molto importante specialmente se si pensa a tutti quelli che si susseguono durante la giornata.

Continuità e costi sono mantenuti se si investe segnaletica industriale

Ovviamente la segnaletica non elimina automaticamente tutti i rischi, i vari guasti o ancora gli incidenti ma senza dubbio può contribuire a creare le condizioni di operatività che siano più contro te e prevedibili. Ecco perché dovrebbe essere considerato un aspetto importante, già compreso nei discorsi della sicurezza e della manutenzione. Sbaglia chi considera la segnaletica come un elemento accessorio. Andranno fatti i giusti controlli proprio per verificare la presenza dei segnali, di quelli deteriorati, di quelli poco leggibili o di quelli addirittura mancanti. E in un secondo momento si potrà creare un sistema di pittogrammi, di colori, di identificazione di tutte quelle aree imprescindibili con le indicazioni operative. In questo modo tutte le criticità potranno essere captate prima che vengano a trasformarsi in interruzione della produzione. Se la segnaletica (ad esempio) deteriorata sarà sostituita durante la normale attività programmata allora non si dovrà aspettare il presentarsi delle dell’emergenza. Molto importante è anche l’aspetto economico. Perché prevenire significa risparmiare sui costi invece che spendere molto per intervenire sull’interruzione non programmata. La pratica è importante sotto l’aspetto degli investimenti proprio perché non si tratta soltanto del costo di acquisto e di installazione ma bisognerà pensare anche al valore della maggiore efficienza operativa, della prevenzione di tanti errori e anche di una gestione più ordinata di tutte le attività che riguardano la sicurezza. Infine ecco allora ci sono aspetto che non vanno assolutamente messi in secondo piano tanto più se si occupano di lavoro, ottimizzazione e sicurezza, a vantaggio di chi lavora, dell’azienda così come di chi la gestisce e si occupa degli aspetti più importanti. Aggiornare la segnaletica in uno stabilimento è una componente fondamentale e concreta di una strategia che è più ampia di una riduzione degli stop e dell’ottimizzazione di tutti i processi produttivi.