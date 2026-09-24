Marco Nespolo è il nuovo amministratore delegato di FiberCop. Lo ha nominato oggi il consiglio di dmministrazione di FiberCop, riunitosi oggi sotto la presidenza di Massimo Sarmi. La nomina prenderà effetto dal 12 ottobre 2026. Il manager arriva dal gruppo Fedrigoni, società italiana leader mondiale nelle carte speciali per il packaging di lusso e le etichette premium per il vino, terzo operatore mondiale nel mercato dei materiali autoadesivi, e tra i primi operatori mondiali dei supporti RFID.

Sarmi, che ricopre la carica di presidente di FiberCop dal novembre 2020 e ha svolto anche il ruolo di a.d. da gennaio 2025, continuerà nel suo ruolo di presidente, garantendo, come si legge in una nota della società, «continuità nella governance mentre la società prosegue lo sviluppo della rete nazionale in fibra ottica». Nella seduta di oggi il cda ha riconosciuto che sotto la guida di Sarmi la separazione di FiberCop è stata realizzata con successo, il PNRR è stato completato integralmente e una storica infrastruttura in rame si sta trasformando in una moderna rete ad accesso aperto.

Tornado a Nespolo, prima diFedrigoni, il manager è stato a.d. del Gruppo Cerved, principale operatore italiano nel settore dei servizi e delle informazioni a supporto dei processi di gestione del credito, dove era nel 2013, prima come direttore generale operativo e poi come amministratore delegato, guidando la crescita sia organica che per acquisizioni, oltre che la transizione, dopo la quotazione nel 2014, a vera public company.

Nespolo, classe 1973, una laura in Economia aziendale conseguita all’Università Bocconi di Milano nel 1996, ha iniziato la sua carriera nel 1997 come analista finanziario in Citibank, successivamente è passato alla consulenza strategica in Bain & Company tra il 1998 ed il 2005. Tra il 2005 ed il 2013 ha lavorato in Bain Capital Private Equity a Londra, dove si è occupato di sviluppo e creazione di valore post-acquisizione delle aziende in portafoglio in svariati settori e geografie a livello globale, assumendone in alcuni casi ruoli di leadership ad interim.