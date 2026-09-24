Marco Oddone sale ai vertici di Alleanza Assicurazioni

Oddone, che era già tra i consiglieri della compagnia del Gruppo Generali ed è anche capo del marketing e della distruzione di Generali Italia, è stato nominato a.d. e direttore generale, succedendo a Davide Passero.

Marco Oddone è il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni.. Lo ha nominato oggi il cda della società appartenente al Gruppo Generali, riunito sotto la presidenza di Andrea Mencattini, dopo aver preso atto delle dimissioni dalle analoghe cariche, rassegnate oggi da Davide Passero.

Oddone vanta una lunga esperienza nel campo delle assicurazioni e della consulenza finanziaria. Entrato nel Gruppo Generali nel 2000, ha ricoperto numerosi ruoli di responsabilità in Banca Generali, nella capogruppo Assicurazioni Generali e in Generali Italia, per la quale oggi ricopre il ruolo di Chief Marketing & Distribution Officer. Oddone ha inoltre maturato una significativa esperienza in Alleanza Assicurazioni, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile Marketing e Distribuzione dal 2015 al 2020.

Il presidente di Alleanza Mencattini, il country manager e ceo di Generali Italia Giancarlo Fancel e tuttii consiglieri di Alleanza Assicurazioni hanno espresso il loro ringraziamento a Passero per l’eccellente lavoro svolto in questi anni alla guida della Compagnia e per i suoi 25 anni di impegno nel Gruppo Generali.