Backbone FiberCop: l’autostrada dove viaggiano i dati

È online la nuova puntata di «Arianna — ogni innovazione nasce da una connessione», il podcast che racconta il legame tra tecnologia e vita quotidiana. Questa volta la protagonista è la backbone di FiberCop

È online la nuova puntata di «Arianna — ogni innovazione nasce da una connessione», il podcast che racconta il legame tra tecnologia e vita quotidiana. Questa volta la protagonista è la backbone di FiberCop: la dorsale che tiene connesso il Paese e sostiene il lavoro di imprese, cittadini e istituzioni.

La nuova grande arteria

La backbone di FiberCop è la spina dorsale su cui poggia l’Italia digitale. È la struttura portante che regge ogni giorno il nostro traffico online: un film in streaming, un pagamento, una videochiamata.

Una dorsale interamente di proprietà

Si estende su tutto il territorio nazionale, dal Nord al Sud fino alle isole. Raccoglie i POP, i Point of Presence da cui la fibra raggiunge le abitazioni, e li collega ai grandi nodi di interscambio con la rete mondiale e a oltre 30 data center dei provider internazionali di contenuti e connettività. Consente la comunicazione tra le parti dell’infrastruttura FiberCop con 28 milioni di chilometri di fibra ottica. Il suo fulcro sono quattro nodi “super core”, due a Milano e due a Roma, da cui il traffico si dirama verso le reti metropolitane e fino alle aree più periferiche.

La sua gestione si avvale anche di sistemi di intelligenza artificiale, che in tempo reale scelgono i percorsi migliori, ridistribuiscono il carico e prevengono i disservizi prima che si manifestino. Nel suo complesso, l’infrastruttura è progettata per crescere insieme alla domanda di dati e adotta apparati di ultima generazione, pensati per ridurre i consumi.

I vantaggi per imprese e cittadini

Ma il valore della backbone va oltre i numeri. Una copertura capillare riduce le distanze tra i territori: permette al distretto industriale di provincia di lavorare con le stesse possibilità di chi opera in una grande città, porta i servizi anche nelle aree interne e assicura a scuole, ospedali e pubblica amministrazione una connessione affidabile, ovunque si trovino. Una rete che tiene unito il Paese e lo fa crescere insieme.

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