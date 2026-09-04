CDP e ALEXBANK: 21 milioni per le microimprese agricole egiziane nell’ambito del Programma TERRA

Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Bank of Alexandria S.A.E. (ALEXBANK), parte del Gruppo Intesa Sanpaolo, hanno firmato, il 3 settembre 2026 al Cairo, un Accordo di Garanzia da 21 milioni di euro nell’ambito del Programma Transforming and Empowering Resilient and Responsible Agribusiness (TERRA). La cerimonia di firma si è svolta a margine del Business Forum Italia-Egitto, alla presenza del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, oltre che del Ministro egiziano degli Investimenti e del Commercio Estero, Mohamed Farid Saleh e il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Araba d’Egitto, Badr Abdelatty a testimonianza dell’importanza strategica delle relazioni economiche e istituzionali tra i due Paesi.

L’intesa permetterà di attivare un portafoglio di finanziamenti fino a 30 milioni di euro destinato a microimprese del settore agroalimentare egiziano, con particolare attenzione ai piccoli agricoltori. Grazie alla garanzia fornita da CDP e interamente controgarantita dall’Unione europea, ALEXBANK potrà ampliare il sostegno finanziario alle realtà produttive locali, favorendone la crescita e l’accesso al credito a condizioni più vantaggiose.

Attraverso il Programma TERRA, CDP contribuisce a rafforzare la resilienza delle filiere agroalimentari africane e a sostenere lo sviluppo del settore privato nei Paesi partner, facilitando l’accesso alla finanza per imprese e operatori economici. L’operazione è pienamente in linea con il Piano Mattei per l’Africa e la Strategia Global Gateway dell’Unione europea, in particolare, con i suoi obiettivi legati alla crescita economica sostenibile, alla resilienza dei sistemi agroalimentari, alla creazione di occupazione e all’inclusione finanziaria.

In questa prospettiva, CDP conferma il proprio ruolo di Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, impegnata a mobilitare risorse europee e a sviluppare partnership con primarie istituzioni finanziarie locali. L’iniziativa si inserisce inoltre nel quadro del Piano Mattei per l’Africa, che riconosce nell’Egitto un partner strategico per lo sviluppo del settore agricolo.

Carlo Rossotto, Direttore Cooperazione allo Sviluppo e Relazioni Istituzionali Internazionali di CDP, ha sottolineato: “Sostenere i piccoli agricoltori significa promuovere la resilienza di intere comunità. Grazie a questa partnership con ALEXBANK e al sostegno dell’Unione europea, favoriamo l’accesso al credito nei contesti in cui può generare il maggiore valore economico e sociale, contribuendo a uno sviluppo più inclusivo e sostenibile”.

S.E. Angelina Eichhorst, Capo della Delegazione dell’UE in Egitto, ha dichiarato: “Il partenariato tra l’Unione europea e CDP riflette un impegno condiviso a sostegno dello sviluppo sostenibile e inclusivo dell’Egitto. Attraverso la nostra iniziativa congiunta nell’ambito del Programma TERRA, promuoviamo la sicurezza alimentare, la creazione di lavoro dignitoso e il rafforzamento della prosperità delle aree rurali, contribuendo a costruire un settore agricolo più sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici”.

Paolo Vivona, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ALEXBANK, ha dichiarato: “Siamo onorati di collaborare con Cassa Depositi e Prestiti e con l’Unione Europea. Questa partnership rafforza il consolidato impegno di ALEXBANK a sostegno del settore agroalimentare e si inserisce nel percorso che da anni portiamo avanti per supportare le micro, piccole e medie imprese e ampliare l’accesso ai servizi finanziari lungo l’intera filiera agricola egiziana. Attraverso il rafforzamento della catena del valore agroalimentare, contribuiamo a creare nuove opportunità di crescita sostenibile e a consentire agli agricoltori di svolgere un ruolo sempre più attivo nell’economia del Paese. Questo accordo conferma ulteriormente il nostro ruolo di partner affidabile per lo sviluppo economico dell’Egitto e il nostro impegno nella promozione di una crescita inclusiva, in linea con la più ampia visione del Gruppo Intesa Sanpaolo”.

Paola Papanicolaou, Responsabile della International Banks Division di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato: “Sono particolarmente lieta dell’operazione conclusa oggi tra ALEXBANK, la banca egiziana di Intesa Sanpaolo, e CDP. Essa rafforza la collaborazione tra Italia ed Egitto e rappresenta un ulteriore passo avanti nel Piano Mattei per l’Africa. Attraverso ALEXBANK, il nostro Gruppo è parte integrante dell’economia egiziana e beneficia di una posizione unica di cui nessun’altra grande banca italiana dispone, combinando una presenza locale profondamente radicata con l’esperienza internazionale di uno dei principali gruppi bancari europei. Sono pienamente convinta che Italia ed Egitto possano costruire un ponte economico ancora più forte attraverso il Mediterraneo, collegando Europa, Africa e Medio Oriente. È questa la partnership che Intesa Sanpaolo e ALEXBANK sono impegnate a sostenere e promuovere nel lungo periodo”.