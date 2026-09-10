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Amplifon tra le migliori aziende al mondo nella classifica 2026 del Time Magazine

di Gsglab

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, è stata inserita nella lista delle migliori aziende al mondo stilata dalla rivista statunitense TIME Magazine

10 Settembre 2026

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, è stata inserita nella lista delle migliori aziende al mondo stilata dalla rivista statunitense TIME Magazine (World’s Best Companies of 2026).

La classifica, realizzata in collaborazione con Statista, società specializzata in analisi di mercato, valuta le aziende sulla base della soddisfazione dei dipendenti, della performance economica e della trasparenza in materia di sostenibilità. Il ranking di TIME Magazine, nel quale Amplifon è stata inclusa per il quarto anno consecutivo, comprende mille aziende di tutto il mondo.

Il riconoscimento si aggiunge agli altri ottenuti da Amplifon nel corso del 2026: le certificazioni Global Top Employer del Top Employer Institute nelle regioni Europa, Nord America, America Latina e Asia Pacifico e Global Leading Employer, oltre all’inserimento nelle graduatorie America’s Greatest Workplaces for Trust di Newsweek e World’s Most Sustainable Companies, anch’essa firmata da Time e Statista.

 

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