BPER avvia una collaborazione strategica con Domyn per accelerare l’AI generativa

Un agente AI specializzato nella Decision Intelligence ottimizzerà i processi decisionali e migliorerà l’esperienza dei clienti. La tecnologia sviluppata da Domyn faciliterà l’accesso ai dati, potenziando le analisi e il supporto operativo ai team interni

BPER annuncia una collaborazione strategica con Domyn, realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni AI per settori ad alta regolamentazione. La partnership segna l’avvio di un percorso volto a integrare l’intelligenza artificiale generativa all’interno dell’ecosistema digitale della banca.

Il primo passo concreto è rappresentato dall’introduzione di un agente AI specializzato nella Decision Intelligence, progettato per favorire una migliore comprensione dei comportamenti della clientela, supportando così decisioni più rapide, informate ed efficaci.

L’iniziativa si inserisce nel programma di digitalizzazione della banca e intende trasformare il patrimonio informativo in leve operative per migliorare la relazione con il cliente.

L’agente AI sviluppato da Domyn aiuterà i team a monitorare i comportamenti dei clienti, nel pieno rispetto della tutela della privacy, e a valutare l’efficacia dei canali. Dall’analisi dei comportamenti digitali al monitoraggio di prodotti, servizi e performance operative, le informazioni saranno disponibili in modo immediato e conversazionale e consentiranno di prendere decisioni sempre più consapevoli e tempestive. L’accesso conversazionale ai dati consente di superare le barriere tradizionali nella consultazione delle informazioni, favorendo un utilizzo più fluido, diffuso e strategico del patrimonio informativo aziendale.

La collaborazione tra BPER e Domyn rappresenta un passo importante nel percorso di evoluzione digitale della banca, consentendo un accesso immediato all’informazione, una maggiore continuità operativa e una pronta capacità di adattarsi ai bisogni delle persone.

“Siamo orgogliosi di collaborare con BPER in un’iniziativa che rappresenta un punto di svolta per l’adozione dell’intelligenza artificiale nei contesti regolamentati. Domyn offre un’architettura modulare che consente di sviluppare e gestire in sicurezza ogni fase del ciclo di vita dell’AI, garantendo controllo completo su dati, modelli e flussi operativi. Insieme a BPER condividiamo la visione di agenti AI progettati per contesti complessi e regolamentati, in cui sicurezza, affidabilità e tracciabilità rappresentano requisiti imprescindibili. La collaborazione mette le persone al centro, amplificando le loro capacità e aprendo la strada a nuove forme di innovazione responsabile.” Uljan Sharka, CEO e founder di Domyn.

“La collaborazione con Domyn rappresenta per BPER un passo strategico nel percorso di trasformazione digitale che stiamo portando avanti con determinazione. Abbiamo una visione di lungo periodo orientata all’innovazione e alla continua evoluzione dei modelli di servizio, per fornire ai clienti la migliore esperienza possibile. L’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa ci consente di valorizzare al meglio il nostro patrimonio informativo, semplificare l’accesso ai dati e supportare i nostri team nel prendere decisioni più rapide e consapevoli. È un’innovazione che guarda al futuro, mettendo al centro le persone, nel rispetto consapevole dei consensi della nostra clientela.” Giuseppe Maifedri, chief data officer di BPER.

