Sparkle e Planhotel accelerano la digitalizzazione dei resort del gruppo

Grazie alle soluzioni SD-WAN e SASE di Sparkle, il gruppo alberghiero ottiene connessioni più stabili e sicure in Tanzania, con piani di estensione ad altri resort

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, e Planhotel Hospitality Group, società internazionale che gestisce una rete di hotel di lusso in Tanzania, Kenya, Maldive, Svizzera e Italia, annunciano un progetto per accelerare la digitalizzazione delle strutture del gruppo attraverso connessioni più veloci e sicure.

Fondato a Lugano, dove ha il suo quartier generale, Planhotel Hospitality Group è da oltre vent’anni protagonista nel settore turistico, con un portafoglio di resort e hotel di lusso nell’area dell’Oceano Indiano. Il gruppo è riconosciuto a livello internazionale per la sua capacità di unire la tradizione locale allo stile e all’eccellenza del servizio svizzero.

Grazie alle soluzioni Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) e Secure Access Service Edge (SASE) di Sparkle, Planhotel mira a ottimizzare la propria architettura di rete, migliorando la qualità e l’affidabilità delle connessioni Internet e consentendo ai dipendenti di accedere in sicurezza al sistema informativo aziendale. La soluzione SD-WAN permette di bilanciare e prioritizzare in modo intelligente il traffico sui diversi collegamenti Internet – anche satellitari – con tecniche avanzate di instradamento del traffico, migliorando la qualità e la continuità del servizio. L’integrazione con l’architettura SASE permette invece di ottimizzare e potenziare la sicurezza, proteggendo l’accesso alle risorse aziendali.

Nei mesi scorsi Sparkle ha completato l’implementazione della soluzione in due resort in Tanzania, con un sensibile miglioramento delle performance e della continuità operativa, in particolare per applicazioni come videoconferenze e sistemi di prenotazione. Alla luce dei risultati ottenuti, Planhotel prevede di estendere il progetto a un terzo hotel di prossima apertura, con la prospettiva di collegare in futuro anche altre strutture del Gruppo.

Con questo accordo, Sparkle si conferma come partner di riferimento nella trasformazione digitale delle imprese internazionali, grazie a un portafoglio che spazia dalla connettività a soluzioni avanzate come Cloud Connect, SD-WAN, SASE e IoT Global, fino a servizi di sicurezza post-quantum per la protezione dei dati più sensibili.

“Siamo orgogliosi di supportare Planhotel nel percorso di trasformazione digitale del gruppo,” ha dichiarato Annalisa Bonatti, Vice President Enterprise di Sparkle. “Grazie alle nostre soluzioni SD-WAN e SASE, abilitiamo una connettività sicura, performante e scalabile, elemento chiave per le imprese che operano in contesti internazionali e distribuiti come quello dell’hospitality”.

“Per noi l’innovazione tecnologica è parte integrante dell’eccellenza del servizio”, ha dichiarato Marco Rosso, Chief Digital & Business Automation Officer di Planhotel Hospitality Group. “Una rete più performante e sicura ci permette di ottimizzare le operazioni quotidiane e di offrire ai nostri ospiti un’esperienza ancora più fluida e affidabile, in linea con gli standard di qualità del gruppo”.