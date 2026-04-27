Milano Design Week 2026: numeri record e respiro globale tra Salone del Mobile e Fuorisalone

Oltre 800 mila presenze complessive e un indotto da 255 milioni: Milano si conferma capitale internazionale del design tra innovazione, business e cultura del progetto

Si chiude con numeri in crescita e una forte proiezione internazionale la Milano Design Week 2026, che conferma il ruolo di Milano come hub globale del design contemporaneo. Tra Salone del Mobile e Fuorisalone, la città ha accolto una comunità ampia e trasversale, fatta di aziende, professionisti e pubblico, rafforzando la propria centralità in un contesto economico e geopolitico complesso.

Il Salone del Mobile Milano 2026 ha registrato 316.342 presenze provenienti da 167 Paesi, segnando un incremento del +4,5% rispetto all’anno precedente. Un risultato che consolida la manifestazione come piattaforma strategica per l’internazionalizzazione del settore, con il 68% degli operatori provenienti dall’estero. Con 1.900 brand da 32 Paesi, il Salone ha rappresentato un ecosistema industriale competitivo e dinamico, capace di coniugare qualità progettuale, innovazione tecnologica e opportunità di business. Particolare rilevanza è stata confermata da comparti chiave come EuroCucina e il Salone Internazionale del Bagno, sempre più centrali nell’evoluzione dell’abitare contemporaneo.

Parallelamente, il Fuorisalone 2026 ha trasformato l’intera città in un laboratorio diffuso di sperimentazione, con oltre 1.300 eventi complessivi e più di 500.000 visitatori. Un dato che, insieme al Salone, porta la Design Week milanese a superare ampiamente le 800 mila presenze complessive, rafforzando la dimensione internazionale dell’evento. Il Fuorisalone si è confermato piattaforma trasversale del lifestyle contemporaneo, capace di integrare design, tecnologia, moda, arte e food in un unico racconto urbano. Tra i distretti più attivi spicca Brera, con 320 eventi, affiancato da Tortona, Isola, 5VIE e Porta Venezia, oltre a progetti indipendenti sempre più rilevanti.

Sul fronte economico, la settimana del design ha generato un indotto pari a 255 milioni di euro, con una crescita del +14,7% rispetto al 2025. Un risultato che evidenzia l’impatto diretto sull’economia cittadina, con molte attività commerciali capaci di raggiungere in pochi giorni fatturati equivalenti a un intero mese.

Oltre ai numeri, l’edizione 2026 ha segnato un’evoluzione nel modo di interpretare il design. Il tema del Fuorisalone, “Essere Progetto”, ha messo al centro processi, sperimentazione e relazioni, superando la dimensione dell’oggetto finito. Installazioni immersive e tecnologie emergenti, tra cui l’intelligenza artificiale, hanno contribuito a ridefinire il rapporto tra individuo, ambiente e innovazione. Anche il Salone ha rafforzato il proprio ruolo culturale, con iniziative come Salone Raritas e il coinvolgimento di giovani designer attraverso il SaloneSatellite. La presenza di oltre 14.000 studenti e 700 designer under 35 ha confermato la funzione della manifestazione come ponte tra formazione e industria.

A emergere è un sistema sempre più integrato, in cui Salone e Fuorisalone non sono eventi separati ma parti complementari di un unico ecosistema. Da un lato, la dimensione fieristica orientata al business e alle relazioni internazionali; dall’altro, una città che si trasforma in piattaforma narrativa e sperimentale.

La crescita quantitativa, tuttavia, porta con sé nuove sfide: l’aumento degli eventi rende più complesso orientarsi e selezionare contenuti di valore. In questo scenario, diventano centrali gli strumenti editoriali e la capacità del pubblico di costruire percorsi consapevoli. Milano consolida così la propria posizione non solo come capitale del design, ma come modello di sistema capace di unire industria, cultura e innovazione. Un equilibrio che guarda già al futuro: l’appuntamento è fissato ad aprile 2027, con nuove sfide e prospettive per uno degli eventi più influenti a livello globale.

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Foto di copertina: A Matter of Salone in the city, © Alessandro Russotti