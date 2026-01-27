Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, roadshow sulla finanza straordinaria per le PMI lombarde

Intesa Sanpaolo ha scelto la Lombardia per dare il via al nuovo roadshow nazionale promosso dalla Divisione Banca dei Territori per rilanciare un approccio strategico dedicato alla finanza straordinaria per le Pmi.

L’iniziativa, che ha coinvolto le eccellenze consolidate e i potenziali nuovi protagonisti dell’industria e manifattura della piccola e media impresa lombarda, rappresenta la prima tappa di una serie di incontri che Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori, ha annunciato nelle scorse settimane in occasione dell’appuntamento “Crescere per competere”, in cui il primo Gruppo bancario italiano ha illustrato ad una platea di imprenditori italiani eccellenti le peculiarità del proprio modello diadvisory integrato, unico nel panorama nazionale.

Oggi questo modello di successo si rivolge a circa1.400 Pmi lombarde che per dimensione e valore sono state individuate dalle Direzione Regionali di Milano Monza e Brianza, Lombardia Nord e Lombardia Sud di Intesa Sanpaolo in quanto potenzialmente pronte a intraprendere percorsi di crescita attraverso innovativi strumenti di Corporate Finance, tra cui finanza strutturata, IPO, M&A, transizione generazionale e gestione della governance. A ciò si aggiunge la storica e forte vocazione all’export dell’industria lombarda che la banca supporta con iniziative strategiche dedicate alla crescita internazionale e allo sviluppo del business in nuovi mercati.

Dal 2020, nei territori su cui si articolano le tre Direzione Regionali lombarde di Intesa Sanpaolo, sono state portate a termine operazioni di Corporate Finance per le piccole e medie imprese per circa 5 miliardi di euro. Determinante per il raggiungimento di questi obiettivi la collaborazione all’interno del Gruppo guidato da Carlo Messina tra le Divisioni Banca dei Territori e IMI Corporate & Investment Banking (IMI CIB), con un modello in grado di coniugare l’investment banking per le PMI, la capillarità territoriale della Banca dei Territori, la capacità di sostenere le imprese con il supporto creditizio e la gestione integrata delle esigenze personali degli imprenditori.

Per rendere accessibili questi servizi, infatti, Intesa Sanpaolo ha messo a punto una struttura dedicata alle attività di Corporate Finance per le Pmi,composta da oltre 70 Investment Banker, articolata in tre team territoriali e cinque desk specialistici (M&A, ECM, Structured Finance, Capital Structure Solutions e Post Closing).

Intesa Sanpaolo ha di recente anche avviato una nuova offerta che integra la misura governativa dell’iperammortamento con il finanziamento dell’investimento fino al 100% del suo valore, con condizioni agevolate in termini di prezzo e soluzioni dedicate (S-Loan Progetti Green, D-Loan) e una linea di finanziamento a breve termine per anticipare la cassa che deriverà dal beneficio fiscale. Le imprese saranno supportate, attraverso una partnership dedicata, anche nel predisporre la documentazione necessaria per accedere agli incentivi.

In linea con il quadro normativo europeo che ha previsto requisiti dedicati per gli edifici esistenti, Intesa Sanpaolo sostiene inoltre la riqualificazione energetica degli immobili non residenziali delle imprese in Italia, circa 2 milioni di immobili aziendali potenzialmente impattati con APE inferiore a C. L’obiettivo è di ridurre i costi energetici delle Pmi e preservare il valore degli immobili non residenziali grazie alla nuova linea di finanziamento S-Loan per gli Edifici Green, che può essere abbinata al nuovo Conto Termico 3.0 con incentivi pubblici in conto capitale.

Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: “La finanza straordinaria è una leva strategica per accelerare la crescita, affrontare temi di governance e rafforzare la competitività delle Pmi. La Banca dei Territori, radicata in Lombardia per tradizione, storia e valori del nostro Gruppo è il punto di riferimento per le famiglie, le comunità e le imprese locali. Grazie al nostro modello di advisory offriamo nuovi strumenti per ponderare e cogliere le occasioni di investimento e di mercato che potranno emergere da un contesto in veloce e continua trasformazione”.

Ha concluso Barrese “Attiviamo ogni leva affinché lePmi trovino nuova spinta agli investimenti e al posizionamento a livello internazionale, siamo già pronti anche rispetto ai nuovi incentivi previsti dalla legge di bilancio come l’iperammortamento degli investimenti e l’edilizia green per edifici non residenziali, che a livello europeo si prospetta come nuovo motore di ripresa economica”.