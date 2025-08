Intesa Sanpaolo, nuova spinta alle PMI dalla sesta edizione di Imprese Vincenti

“Imprese Vincenti” di Intesa Sanpaolo è il programma che da sei anni valorizza le piccole e medie imprese italiane più dinamiche e innovative, riconoscendole come motore economico dei territori e ambasciatrici del Made in Italy nel mondo. La sesta edizione punta su trasformazione dei processi produttivi, internazionalizzazione e, grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo Assicurazioni, sul valore strategico della protezione aziendale: non solo scudo difensivo, ma asset competitivo per resilienza e continuità.

Elemento centrale è la nuova Community delle Imprese Vincenti, una rete di oltre 650 aziende selezionate dal 2019, che realizzerà iniziative congiunte per sostenere il sistema produttivo italiano sui mercati globali. Confermata anche la collaborazione con la Divisione International Banks della banca, che aprirà il progetto a 10 imprese estere. In autunno, il tour nazionale toccherà 15 tappe e coinvolgerà 140 imprese italiane selezionate, per un confronto diretto sulle sfide della crescita.

«L’Italia esprime un tessuto di PMI che sono un vero e proprio motore economico per i territori in cui operano, oltre a rappresentare il Made in Italy all’estero – afferma Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese della Banca dei Territori –. Con Imprese Vincenti ne abbiamo scoperte e valorizzate oltre 650, eleggendole ad esempio per l’intero tessuto produttivo grazie alle loro caratteristiche di qualità, innovazione, velocità e adattamento al cambiamento come pochi altri sistemi industriali possono vantare. Il nostro impegno è di accompagnarle nel cogliere ulteriori opportunità per conquistare una crescita stabile e inclusiva, facendo leva sul network ed investendo in digitalizzazione, sostenibilità e internazionalizzazione».

Le Imprese Vincenti, tra il 2019 e il 2024, hanno registrato un +7% di fatturato e un +8% negli investimenti rispetto alla media nazionale. Le selezioni 2025 premieranno le aziende più virtuose per innovazione, transizione digitale ed ecologica, impatto sociale e continuità aziendale. Autocandidature aperte fino al 20 settembre.

L’ecosistema dei partner – Il team di partner di Imprese Vincenti è composto da Bain & Company, ELITE Gruppo Euronext e Gambero Rosso, Cerved e Microsoft Italia, Coldiretti, NATIVA e Circularity, insieme a Digit’Ed, Tinexta e AICCON. Coinvolte anche le funzioni specialistiche di Intesa Sanpaolo, International Banks Division, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Intesa Sanpaolo Assicurazioni.