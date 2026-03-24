Il Gruppo BPER lancia il “Servizio Pacchetto Iperammortamento”, un’iniziativa nata per valorizzare le opportunità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che reintroduce la misura fiscale dell’iperammortamento a favore degli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati, secondo il paradigma di Industria 4.0.

Pensato per accompagnare le aziende nell’utilizzo efficace dell’agevolazione e favorire l’innovazione, la competitività e la crescita sostenibile, il Pacchetto Iperammortamento combina soluzioni di finanziamento su misura con un servizio di consulenza specialistica, sviluppato per dare un supporto completo all’impresa fino all’accesso alle agevolazioni previste dalla legge.

«Il Gruppo Bper ha messo in campo un ulteriore servizio specialistico e ad alto valore aggiunto – ha detto Marco Mandelli, Chief Corporate & Investment Banking Officer di BPER. «Il Pacchetto Iperammortamento è uno strumento concreto per le imprese che scelgono di investire nel futuro e nella tecnologia, principali fattori di successo e resilienza»-

Il Servizio Pacchetto Iperammortamento consente alle imprese di pianificare strategicamente l’investimento durante l’intero arco temporale di accesso all’incentivo, ottimizzandone il beneficio fiscale, semplificando i processi operativi e documentali, oltre alla possibilità di conseguire ulteriori vantaggi mediante il ricorso a misure agevolative cumulabili con l’iperammortamento.