UniCredit finanzia Teike con 73 milioni per la crescita green dell’illuminazione pubblica in Italia

UniCredit rafforza il proprio impegno a supporto della transizione energetica e dello sviluppo delle infrastrutture sostenibili in Italia con un finanziamento green da 73 milioni di euro a favore di Teike srl, tra i principali operatori indipendenti nel settore dell’illuminazione pubblica. L’operazione, strutturata come green mini-perm project financing e assistita da garanzia green SACE, è finalizzata a sostenere la crescita organica della società, le acquisizioni strategiche e il rifinanziamento dell’indebitamento esistente.

Teike, controllata da Pioneer Infrastructure Partners, è oggi il terzo maggiore pure player indipendente nel mercato italiano della pubblica illuminazione. Attiva dal 1950, la società gestisce direttamente e tramite le proprie controllate circa 160 mila punti luce per oltre 110 Comuni, distribuiti tra Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Puglia e Abruzzo, offrendo soluzioni di illuminazione pubblica e servizi smart city.

Il portafoglio di contratti di lungo periodo, caratterizzati da flussi di cassa stabili e indicizzati all’inflazione, rappresenta la base di un modello di business coerente con un approccio di investimento responsabile. L’attività di Teike consente infatti alle amministrazioni locali di ridurre i consumi energetici e di avanzare nel percorso di decarbonizzazione, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima.

Attraverso questa operazione di project financing strutturato su misura, la società punta ad accelerare ulteriormente la propria strategia di sviluppo, rafforzando il proprio ruolo di piattaforma di riferimento per enti pubblici e municipalità non solo nell’illuminazione, ma anche nei settori dell’efficienza energetica, del riscaldamento e delle fonti rinnovabili.

«Questa operazione rappresenta un progetto innovativo per il settore», ha commentato il CFO di Teike Alessandro Giussani, sottolineando come il finanziamento sostenga «la crescita nel mercato italiano della pubblica illuminazione» e contribuisca alla transizione energetica attraverso infrastrutture urbane efficienti.

Dal lato bancario, UniCredit evidenzia il valore strategico dell’operazione. «Confermiamo il nostro impegno concreto verso un’economia sostenibile», ha dichiarato Francesco Iannella, rimarcando il ruolo dell’istituto nel fornire «soluzioni finanziarie innovative» a supporto degli investimenti nella trasformazione energetica.

UniCredit ha ricoperto il ruolo di Global Coordinator, Bookrunner e Green Loan Coordinator, affiancata da un team articolato di advisor legali, tecnici e finanziari, a conferma della complessità e del profilo innovativo dell’operazione.