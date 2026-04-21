Previdenza
Generare benessere sui territori: la piattaforma di Crea Welfare per un “welfare a km zero”
Il progetto è stato sostenuto dal bando ideeRete del gruppo Assimoco e ha l’obiettivo di creare un modello scalabile e replicabile di rigenerazione sociale ed economica delle comunità e dei territori
Crea Welfare Srl è una società di sistema che vede quali primari rappresentanti Federazione Lombarda BCC, Federcasse, Federazione Toscana BCC, Comipa, Confcooperative, Federazione Veneta BCC, Federazione BCC Campania e Calabria. Crea Welfare promuove un modello di welfare aziendale territoriale in linea con i principi della mutualità e della prossimità propri delle Banche di Credito Cooperativo, dalle quali è nato il progetto. Grazie al sostegno di gruppo Assimoco nell’ambito del bando ideeRete, Crea Welfare ha rafforzato e integrato la propria piattaforma con una infrastruttura che è in grado di abilitare un ecosistema territoriale di welfare aziendale di prossimità, capace di mettere al centro i bisogni dei dipendenti, i servizi nella comunità e le imprese locali.
“Ad oggi la società conta circa 190 clienti diretti e 60 indiretti e raggiunge, attraverso i propri servizi, oltre 160.000 persone, tra beneficiari diretti e indiretti che possono accedere ai servizi di Crea Welfare. Un ecosistema articolato di soluzioni consente a famiglie, soci e lavoratori di accedere a servizi di welfare personalizzati, mentre le organizzazioni – in particolare le Banche di Credito Cooperativo – possono sviluppare progettualità ad alto valore sociale grazie alla stretta collaborazione tra Crea Welfare e gli enti soci del sistema cooperativo. – commenta Nicola Piccinelli, presidente di Crea Welfare Srl – Al centro del modello Crea Welfare rimane una logica chiara: rafforzare la relazione tra le persone e il territorio, mettendo a disposizione strumenti e servizi che mantengano prossime e concrete le connessioni con le comunità locali. Questa visione è alla base del modello Welfare Office. Crea Welfare prosegue nel percorso di sviluppo di un welfare cooperativo moderno, accessibile e profondamente radicato nei territori, confermando la vocazione del sistema cooperativo e della cooperazione a generare valore sociale condiviso”.
“Siamo felici di aver contribuito con il nostro bando ideeRete allo sviluppo di un progetto che genera valore non solo economico ma anche sociale e di impatto sul territorio e che tra i principi fondanti ha la sussidiarietà, la prossimità e la redistribuzione del valore. – commenta Alessia Borrelli, Persone Cultura e Sostenibilità del gruppo Assimoco – Auspichiamo che questa iniziativa possa servire da modello replicabile in altre realtà, per contribuire allo sviluppo di sistemi di welfare più vicini alle persone e alle dinamiche economiche locali”.
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