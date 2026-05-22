Senato USA. Nebraska: Sen. Pete Ricketts vince primarie GOP. Il GOP manageriale del Midwest

Il Nebraska è un altro “Stato-bolla” nella geografia politica americana contemporanea. Talmente polarizzato e con i DEM strutturalmente marginali da rendere, di fatto, decisivo il solo passaggio delle primarie GOP. La vittoria della nomination repubblicana equivale sostanzialmente all’elezione al Senato.

Ma dietro questa apparente stabilità spesso assistiamo alla competizione tra anime molto diverse del Partito Repubblicano.

Lo abbiamo visto in Louisiana, in Arkansas e in Mississippi.

Se Sen. Tom Cotton rappresenta il nazional-conservatorismo ideologico e aggressivo del nuovo GOP trumpiano e Sen. Cindy Hyde-Smith incarna il conservatorismo identitario, rurale ed evangelico del Deep South, in Nebraska prevale una tradizione sicuramente differente e più “classica” della tradizione repubblicana.

La vittoria di Sen. Pete Ricketts nelle primarie repubblicane del Nebraska non rappresenta soltanto la conferma di un senatore uscente largamente favorito. È soprattutto la fotografia di una delle anime più solide, organizzate e resilienti del GOP contemporaneo: quella del conservatorismo manageriale e imprenditoriale delle Grandi Pianure americane.

In un GOP sempre più dominato dalla polarizzazione identitaria, dalla politica spettacolo e dalla retorica populista, Sen. Pete Ricketts continua infatti a incarnare un modello molto diverso. Più silenzioso. Più disciplinato. Più “aziendale”.

Non è un caso che la sua storia politica affondi le radici prima ancora che nei movimenti ideologici conservatori, dentro una delle grandi dinastie economiche del Midwest. Figlio di Joe Ricketts — fondatore di TD Ameritrade e patriarca della famiglia proprietaria dei Chicago Cubs — Sen. Pete Ricketts appartiene a quell’élite economica repubblicana che ha costruito il proprio potere attorno a finanza, agribusiness, venture capital e capitalismo conservatore.

La sua ascesa politica è stata lunga e metodica. Dopo il fallimento nella corsa al Senato del 2006, il vero salto arriva nel 2014 con l’elezione a governatore del Nebraska, incarico mantenuto fino al 2023. Durante i due mandati costruisce un profilo politico estremamente coerente:

taglio delle tasse, sostegno all’agroindustria, riduzione dell’intervento pubblico, conservatorismo sociale e gestione “manageriale” dello Stato.

Più che un tribuno ideologico, Sen. Pete Ricketts si presenta come un amministratore. Sobrio nei toni, quasi freddo nello stile comunicativo, lontano dall’aggressività mediatica di molti senatori trumpiani. A Washington viene percepito soprattutto come uomo affidabile dell’establishment repubblicano: vicino ai grandi finanziatori conservatori, ascoltato dal mondo agricolo e ben inserito negli equilibri nazionali del GOP.

Eppure, anche lui, come gran parte del vecchio establishment repubblicano, ha dovuto attraversare la trasformazione radicale del partito nell’era Trump.

All’inizio non era considerato un trumpiano ideologico. Proveniva anzi da quella cultura repubblicana tradizionale che guardava con diffidenza al populismo aggressivo del tycoon newyorchese. Ma col consolidarsi dell’egemonia trumpiana nel partito, Sen. Pete Ricketts ha scelto una linea di adattamento pragmatico: nessuno scontro frontale, progressivo riallineamento politico, costruzione di un rapporto funzionale con Donald Trump.

Oggi rappresenta quasi il simbolo di una componente del GOP che non ama necessariamente i toni del trumpismo, ma che ha deciso di convivere con esso e di integrarlo dentro una struttura di potere conservatrice più ampia.

La sua forza deriva proprio dalla capacità di tenere insieme mondi diversi: il grande capitale conservatore, gli interessi agricoli del Midwest, l’apparato tradizionale repubblicano e una parte consistente dell’elettorato evangelico e cattolico conservatore.

Anche sul piano personale il suo profilo resta coerente con questa impostazione. Cattolico praticante, vicino ai Knights of Columbus, Ricketts ha spesso intrecciato politica e valori religiosi. Non sono mancati momenti simbolicamente forti, come il duro confronto con parte della Chiesa cattolica locale sulla pena di morte, tema sul quale da governatore mantenne una linea rigorosa nonostante le critiche ecclesiastiche.

Ma proprio la ricchezza familiare continua a rappresentare il nodo politico più delicato della sua immagine pubblica.

Per i sostenitori è l’imprenditore di successo prestato alla politica. Per gli avversari è invece il volto di un establishment miliardario distante dalla middle class rurale e operaia del Nebraska.

Ed è precisamente qui che si inserisce la vera dimensione politica della sua corsa senatoriale del 2026. La sua prima corsa ad un mandato pieno di sei anni.

Infatti, è stato nominato al Senato nel 2023 dal governatore Jim Pillen per sostituire Sen. Ben Sasse.

Sen. Ben Sasse è stato uno dei senatori repubblicani più atipici dell’era Trump. Conservatore cristiano, intellettuale e molto legato al cattolicesimo conservatore americano, eletto al Senato nel 2014 per il Nebraska, divenne noto soprattutto perché fu tra i pochissimi repubblicani a criticare apertamente Donald Trump,

Una critica che spinse sino al voto per la condanna di Trump nel secondo impeachment dopo l’assalto al Campidoglio. Nel 2022 annunciò però la rinuncia al seggio senatoriale per diventare presidente della University of Florida.

Formalmente motivò la scelta come ritorno al mondo accademico, sua vera vocazione professionale, ma in realtà fu la conseguenza del suo crescente isolamento dentro un Partito Repubblicano sempre più trumpiano e la volontà di uscire dalla polarizzazione di Washington mantenendo però un ruolo pubblico e culturale.

La nomina di Sen. Pete Ricketts è stata a suo tempo oggetto di non poche polemiche. E’ vero era il Governatore uscente e l’espressione dello stesso “mondo culturale” di Ben Sasse ma era anche l’imprenditore che aveva appena sostenuto con 1 milione di dollari la campagna del suo successore alla carica di Governatore.

Nel 2024 all’elezione speciale ha sconfitto nettamente il candidato democratico e ora si prepara a un mandato di sei anni.

Le primarie repubblicane sono state infatti solo una formalità: vittoria larga, apparato completamente sotto controllo, nessuna reale minaccia interna.

Rispetto alle elezioni generali ha un solo problema da affrontare.

Non perché il Nebraska stia diventando democratico — resta uno degli Stati più repubblicani del Paese — ma perché l’indipendente Dan Osborn sta tentando di costruire una narrativa populista trasversale contro il “senatore miliardario”. Ex meccanico e leader sindacale, Osborn prova infatti a rappresentare il candidato indipendente, working-class anti-establishment contro uno dei simboli del capitalismo conservatore americano.

Nel 2024 si candidò da indipendente nella corsa per l’altro seggio senatoriale del Nebraska contro Sen. Deb Fischer (2012) che alla fine la spuntò con un risultato piuttosto sofferto 53%-47%, il miglior risultato di un indipendente in Nebraska da decenni.

La sua forza deriva non solo dall’assenza di un candidato DEM (questa volta è stata nominata Cindy Burbank) ma da una campagna populista e anti-establishment centrata sul lavoro, sui salari e contro il potere delle corporation che riesce a raccogliere voti in parte dell’elettorato trumpiano operaio;

Una parte importante dei democratici locali sembra orientata a sostenerlo indirettamente, rinunciando di fatto a investire sul proprio candidato.

La presenza di Osborn rende la corsa molto più interessante di quanto normalmente accada in Nebraska, ma Sen. Pete Ricketts resta comunque nettamente favorito.

Dispone di enormi capacità di raccolta fondi, di una macchina organizzativa molto potente, di relazioni consolidate nel mondo economico e agricolo e dell’appoggio di Donald Trump.

La vera domanda politica non sembra quindi essere se vincerà, ma con quale margine.

Perché anche nel Midwest rurale e conservatore iniziano a emergere segnali di malessere economico, sfiducia verso le élite e tensioni sociali che attraversano trasversalmente l’America contemporanea.

E un eventuale risultato meno largo del previsto potrebbe essere letto come un indicatore politico significativo ben oltre i confini del Nebraska.