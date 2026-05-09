Schiaffo di Trump all’Europa: “Non ci hanno aiutato”, e si apre l’ipotesi del ritiro delle truppe USA da Italia e Spagna. A distanza di pochi giorni, Rubio arriva a Roma per tentare il disgelo con Meloni, ma anche per ribadire la linea della Casa Bianca.

La guerra in Medio Oriente continua a muoversi su un fragile equilibrio. Sebbene l’intensità sul campo sia diminuita, le tensioni restano incandescenti: mentre Israele prosegue le operazioni contro le milizie legate a Hezbollah, il dossier Iran si è trasformato nel “test di fedeltà” definitivo che Donald Trump sta usando per riscrivere le regole dell’alleanza tra Washington e l’Europa.

Non siamo più davanti ad una crisi esclusivamente militare, ma a un braccio di ferro politico che sta ridisegnando i confini della diplomazia occidentale, spingendo Donald Trump a rompere ogni indugio per scaricare la pressione sugli alleati europei, accusati di un cronico disimpegno.

Il tycoon non ha usato mezzi termini, puntando il dito contro Roma e Madrid: “Non ci hanno aiutato”,ha sentenziato, rincarando poi la dose:“Non sono contento dell’Italia e della Spagna. Per loro va bene se l’Iran ha un arma nucleare”.

Parole che colpiscono duramente la Spagna, definita “terribile” per la gestione delle basi strategiche, tra cui quelle di Rota e Moron e che non risparmiano l’Italia. Il punto di rottura risiede nella percezione di un’Europa che si approfitta della protezione USA, senza però volerne assumerne i costi politici, strategici e militari.

​In questa cornice, il rapporto tra Washington e Roma è drasticamente cambiato, con Trump che ha espresso apertamente la sua delusione nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”.

Di contro, la premier italiana si è trovata a dover respingere fermamente l’ipotesi di un ritiro delle truppe americane, ribadendo la fedeltà italiana agli impegni internazionali.

​Tuttavia, il segnale arrivato dalla Germania suggerisce che i tempi siano definitivamente cambiati. Il ritiro della Brigata Stryker e di migliaia di militari americani dal suolo tedesco è un messaggio politico inequivocabile: la presenza militare statunitense in Europa non è più automatica. Oggi, la difesa è un asset condizionato al grado di convergenza con l’agenda strategica di Washington.

​Il confronto, si è così esteso oltre i confini mediorientali, trascinando con sè la gestione del conflitto in Ucraina. Evidentemente per Trump, i due fronti non sono poi così separati, ma rappresentano le due facce di una stessa medaglia attraverso un nesso tanto brutale quanto lineare.

Il tycoon utilizza il dossier ucraino come un atto d’accusa per scardinare l’autonomia diplomatica europea, definendo il conflitto ai confini orientali della NATO come un “caos totale”.

Il messaggio è preciso: l’Europa è stata incapace di gestire una crisi “in casa”, costringendo gli Stati Uniti a un impegno economico e militare sproporzionato. In quest’ottica, l’Ucraina diventa un credito che l’America intende riscuotere in Medio Oriente: se gli alleati non dimostreranno la fedeltà richiesta contro l’Iran, gli USA si sentiranno legittimati a disimpegnarsi dal fronte orientale europeo.

​Così il conflitto in Medio Oriente, pur rimanendo la miccia principale, funge da catalizzatore per un’altra esplosione che sta avvenendo all’interno dell’Occidente. Se per decenni l’alleanza transatlantica è stata considerata un dogma, oggi il paradigma si è spostato sulla pura transazionalità.

​In questo nuovo ordine mondiale, il “coraggio” preteso da Trump somiglia sempre più a un diktat privo di alternative, un tentativo di imporre un allineamento totale che non ammette repliche.

L’incontro avvenuto oggi tra Giorgia Meloni e Marco Rubio a Palazzo Chigi si inserisce proprio in questa fase particolarmente delicata dei rapporti transatlantici. In questo contesto, il colloquio tra la premier italiana e il segretario di Stato americano ha assunto un duplice significato: da un lato il tentativo di ricomporre le recenti frizioni tra Roma e Washington, dall’altro la necessità di ribadire il coordinamento sui principali dossier legati alla NATO, alla sicurezza internazionale e agli attuali scenari di crisi. L’incontro ha confermato la volontà comune di mantenere aperto il dialogo e la cooperazione tra alleati, pur lasciando emergere differenze di approccio e priorità strategiche, in una dinamica di <<Dialogo franco tra alleati che difendono gli interessi nazionali,ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l’unità dell’Occidente>>

Eppure, il confronto non basta a nascondere la complessità della frattura, ormai evidente, che attraversa oggi l’alleanza occidentale. Il Vecchio Continente, abituato alla mediazione e a un sistema di certezze consolidate, si trova ora a misurarsi con una Washington sempre più assertiva.

In questo scenario, l’Italia emerge come uno dei nodi centrali dell’asse transatlantico, sospesa tra la tenuta del rapporto con gli Stati Uniti e la spinta crescente verso una maggiore autonomia strategica, in uno spazio politico sempre più ristretto e meno prevedibile.