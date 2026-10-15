Cuba, il tradimento di una rivoluzione: dalla lotta per la libertà a una nuova dittatura

Cuba è stretta tra autoritarismo interno e pressioni americane. La libertà dei cubani richiede diritti, democrazia e autodeterminazione, senza repressioni né ingerenze straniere.

Le minacce di Donald Trump e l’intensificarsi della pressione americana hanno riportato Cuba al centro dell’attenzione internazionale. Tra sanzioni, restrizioni energetiche e dichiarazioni che evocano la possibilità di un intervento, il futuro dell’isola torna a interrogare il mondo. Una crisi che impone una riflessione: come può un Paese nato da una rivoluzione contro una dittatura essere finito sotto un regime che limita le libertà dei propri cittadini?

Nel 1959, la rivoluzione guidata da Fidel Castro abbatté il regime di Fulgencio Batista, alimentando le speranze di un popolo desideroso di giustizia sociale, dignità e indipendenza. Ma quelle aspirazioni furono progressivamente oscurate dalla concentrazione del potere, dalla censura, dalla persecuzione degli oppositori e dall’assenza di un autentico pluralismo politico.

Il governo rivoluzionario conseguì risultati significativi nell’istruzione e nella sanità, ma nessuna conquista sociale può giustificare la negazione delle libertà fondamentali. Il diritto alla salute e all’istruzione non può essere contrapposto al diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, criticare il governo e scegliere democraticamente i propri rappresentanti.

Allo stesso tempo, l’embargo americano, le sanzioni e le recenti restrizioni energetiche hanno aggravato le difficoltà di una popolazione già provata dalla crisi economica, dalle carenze di beni essenziali e dai continui blackout. Ma riconoscere le responsabilità di Washington non significa assolvere quelle del governo cubano, così come condannare il regime dell’Avana non significa approvare le minacce di Trump.

I cubani non devono essere costretti a scegliere tra due forme di imposizione: l’autoritarismo interno e l’ingerenza straniera. Hanno diritto di decidere liberamente il proprio futuro, senza repressioni politiche e senza che una potenza esterna pretenda di stabilire il destino della loro nazione.

Il vero tradimento della rivoluzione sta nell’aver trasformato una promessa di emancipazione in un sistema che pretende obbedienza in nome degli stessi ideali che avevano mobilitato il popolo. Una rivoluzione nata per restituire dignità ai cittadini ha finito per subordinare i loro diritti alla conservazione del potere.

La storia ci insegna che abbattere un dittatore non significa necessariamente conquistare la libertà. Si può rovesciare un regime oppressivo e costruirne un altro, cambiare le bandiere e le ideologie, proclamare l’uguaglianza e continuare a negare ai cittadini il diritto di dissentire.

La libertà non può essere un privilegio concesso dal potere, né una giustificazione per imporre un nuovo dominio. È un diritto che appartiene ai cittadini e che nessuna ideologia, nessun partito e nessun leader possono confiscare. Anche a Cuba, dopo decenni di rivoluzione, è arrivato il momento di riconoscere che il futuro di un popolo non può essere proprietà di chi lo governa.