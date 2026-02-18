Romania, il vantaggio silenzioso: perché Bucarest Potrebbe Guidare l’Intelligence Europea

L’analisi, condotta da un caro amico George Miloson, su un giornale romeno, secondo cui lo spionaggio contemporaneo si stia trasformando in un sistema complesso di azioni ibride è difficilmente contestabile. Dalla disinformazione digitale alle operazioni cibernetiche, dalle interferenze economiche alle campagne di influenza politica, il modello classico della Guerra Fredda — fatto di agenti doppi, microfilm e scambi notturni — appartiene ormai più all’immaginario narrativo che alla realtà operativa. In questo scenario, l’idea di rafforzare una dimensione europea dell’intelligence, sostenuta dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, risponde a un’esigenza strategica concreta: l’Unione Europea è oggi un attore geopolitico che non può più delegare interamente la propria sicurezza informativa ai singoli Stati membri o alla sola cooperazione atlantica.

Per decenni la Romania ha vissuto dentro l’architettura del sistema sovietico. Durante il regime di Nicolae Ceaușescu, lo Stato sviluppò una delle strutture di sicurezza più articolate dell’Europa orientale. Al di là del giudizio storico e morale su quell’epoca, è innegabile che quell’esperienza abbia generato una cultura dell’intelligence sofisticata, basata su conoscenze operative dirette.

A differenza di molti Paesi occidentali, che hanno studiato il modello sovietico dall’esterno, la Romania lo ha conosciuto dall’interno. Ha osservato da vicino le tecniche di reclutamento, le dinamiche psicologiche, i meccanismi di influenza indiretta e le reti informali di pressione politica ed economica. Questa familiarità non è accademica: è frutto di esperienza concreta.

Oggi, quando si parla di guerra ibrida — fatta di disinformazione, operazioni cibernetiche e interferenze strategiche — molte di queste tecniche presentano una continuità metodologica con il passato. Comprenderne la logica significa riconoscerne le radici.

Nel panorama dell’Europa orientale, la Romania occupa una posizione particolare. Paesi come la Polonia o gli Stati baltici hanno sviluppato una postura estremamente vigile e spesso apertamente antagonista nei confronti della Russia — una posizione comprensibile alla luce della loro storia.

La Romania, pur consapevole della minaccia, ha storicamente mantenuto un approccio più pragmatico. Anche durante la Guerra Fredda, Bucarest seppe ritagliarsi spazi di autonomia rispetto a Mosca. Questa tradizione di equilibrio può tradursi oggi in una leadership meno ideologica e più strategica, qualità fondamentale per un servizio europeo che deve rappresentare l’interesse collettivo e non una sensibilità nazionale.

La posizione geografica della Romania rafforza ulteriormente questa candidatura. Affacciata sul Mar Nero, confinante con l’Ucraina e coinvolta direttamente nella stabilità della Moldavia, Bucarest si trova lungo una delle linee di frizione più sensibili dell’Europa contemporanea.

Non si tratta solo di geografia, ma di esposizione diretta alle dinamiche di sicurezza regionali: traffici, flussi informativi, operazioni ibride. Un centro di coordinamento europeo collocato in Romania significherebbe ancorare la strategia dell’Unione al fronte più esposto, senza però perdere l’integrazione nelle strutture euro-atlantiche.

Un ulteriore elemento di forza è la continuità della cultura del controspionaggio. In molti Paesi occidentali, dopo la fine della Guerra Fredda, l’attenzione si è progressivamente spostata verso il terrorismo globale o altre minacce extraeuropee. In Romania, invece, la vigilanza verso Est non è mai venuta meno.

Questo non significa guardare al passato, ma aver conservato una memoria istituzionale utile a interpretare il presente. Naturalmente, ogni eventuale contributo della tradizione romena dovrebbe essere pienamente integrato nei principi democratici e negli standard europei. La competenza tecnica deve sempre essere accompagnata da trasparenza e controllo politico.

La Romania rappresenta oggi una sintesi rara: pienamente occidentale nelle sue alleanze e istituzioni, ma con una memoria storica orientale che le consente di comprendere in profondità certe logiche strategiche.

In un’Europa chiamata a costruire una propria autonomia nel campo della sicurezza, questa doppia identità può trasformarsi in un valore aggiunto. La leadership romena non significherebbe esclusione degli altri, ma integrazione di competenze diverse attorno a un centro capace di leggere con lucidità le dinamiche dell’Est.

La costruzione di un servizio europeo di intelligence richiede visione, equilibrio e realismo. Non basta la tecnologia; serve comprensione strategica. Non basta la vigilanza; serve lucidità analitica.

La Romania possiede un patrimonio di esperienza storica, una posizione geopolitica cruciale e una cultura del controspionaggio che potrebbero renderla un candidato naturale per un ruolo guida.

In un’epoca di guerra ibrida permanente, il vantaggio non appartiene a chi parla più forte, ma a chi comprende più a fondo. E su questo terreno, Bucarest potrebbe offrire all’Europa una risorsa preziosa e strategicamente decisiva.