Il “Codice Leone”: la guerra invisibile tra Vaticano e Silicon Valley per il controllo dell’uomo del futuro

Dietro il dibattito sull’intelligenza artificiale si sta consumando uno scontro molto più profondo: una guerra culturale, geopolitica e spirituale tra due visioni dell’Occidente.

Da una parte Roma. Dall’altra la nuova élite tecnologica americana.

Con il pontificato di Papa Francesco era già emersa la critica a un capitalismo tecnologico capace di trasformare l’uomo in consumatore, dato, funzione produttiva. Ma con Papa Leone XIV il confronto sembra essersi trasformato in qualcosa di ancora più radicale: una sfida diretta all’ideologia transumanista che attraversa parte della Silicon Valley e dei nuovi ambienti conservatori americani.

La visita romana di Peter Thiel è stata letta da molti ambienti vaticani non come un semplice evento economico o culturale, ma come il simbolo di una pressione crescente sul cuore stesso della Chiesa cattolica. Thiel rappresenta infatti una corrente di pensiero che unisce potenza tecnologica, neo-libertarismo e una visione quasi messianica della tecnica: l’idea che l’uomo possa superare i propri limiti biologici attraverso l’intelligenza artificiale, la genetica e il controllo dei dati.

La risposta del Vaticano non è arrivata con una condanna frontale, ma con una mossa molto più sofisticata: l’enciclica Magnifica Humanitas.

La presenza di Christopher Olah, cofondatore di Anthropic, durante la presentazione in Vaticano è stata altamente simbolica. Olah non ha parlato da semplice tecnico, ma quasi da filosofo della nuova era digitale. Definire l’IA “un personaggio fittizio che prende vita davanti al proprio creatore” significa riconoscere che siamo entrati in una zona dove la tecnologia tocca direttamente il problema della creazione, della coscienza e persino del sacro.

Ed è qui che emerge il “Codice Leone”.

Papa Leone sembra voler costruire una contro-narrazione globale: sottrarre il futuro dell’intelligenza artificiale al monopolio culturale delle corporation americane e riportarlo dentro una cornice umanistica, etica e spirituale. Non una guerra contro la tecnologia, ma contro la riduzione dell’uomo a macchina ottimizzabile.

Lo scontro assume quindi una dimensione geopolitica. Non si tratta più soltanto di Washington contro Pechino sul dominio tecnologico mondiale. Si tratta di capire chi definirà l’idea stessa di essere umano nel XXI secolo.

Da un lato vi è il blocco tecnocratico americano, alimentato da una cultura spesso neo-evangelica, individualista e orientata al “destino manifesto” digitale. Dall’altro, il Vaticano tenta di ricostruire un asse spirituale globale capace di parlare non solo ai cattolici, ma anche ad altre civiltà religiose preoccupate dall’assolutizzazione della tecnica.

In questo quadro, il dialogo con l’islam sunnita moderato, specialmente di tradizione malikita, potrebbe diventare strategico. Non per creare un fronte religioso antiamericano, ma per elaborare una critica comune all’idea che il mercato e l’algoritmo possano sostituire completamente l’etica, la comunità e il limite umano.

La vera posta in gioco non è dunque l’intelligenza artificiale in sé. È il potere di stabilire chi avrà l’autorità morale sul futuro dell’umanità: i nuovi sacerdoti della Silicon Valley o le grandi tradizioni spirituali della storia.