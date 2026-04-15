Dall’Atlantico al Sahara: perché una NATO oltre l’Europa

La notizia rilanciata dal Wall Street Journal su un piano europeo di emergenza nel caso di un eventuale disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO segnala un cambiamento profondo nella percezione della sicurezza europea. Il fatto che anche la Germania — tradizionalmente prudente su iniziative autonome — stia sostenendo riflessioni su una possibile “NATO europea” dimostra quanto il contesto strategico sia mutato. L’Europa si trova sempre più nella condizione di dover pensare a una difesa autonoma e credibile, capace di funzionare anche in uno scenario di ridotto coinvolgimento americano.

Tuttavia, limitarsi a una NATO esclusivamente europea rischia di essere una risposta parziale. Le minacce contemporanee non si sviluppano solo a est, ma sempre più spesso lungo il fianco sud. È nel Mediterraneo che si concentrano molte delle tensioni che incidono direttamente sulla sicurezza europea: terrorismo, traffici illegali, instabilità politica, pressioni migratorie e competizione energetica. Per questo motivo, una visione più ampia — una vera “NATO euro-mediterranea” — potrebbe rappresentare un salto di qualità strategico. In questo schema, oltre alla già fondamentale Turchia, l’integrazione strutturale di Marocco, Tunisia ed Egitto assumerebbe un ruolo centrale.

Per oltre settant’anni, l’Europa ha vissuto sotto l’ombrello strategico statunitense. La presenza militare americana, la superiorità tecnologica e la leadership nei sistemi di comando hanno costituito una garanzia implicita contro minacce esterne. Oggi, però, la politica interna americana mostra segnali di possibile ridimensionamento degli impegni globali. Anche senza un ritiro formale, la sola eventualità di un minore coinvolgimento impone agli europei di prepararsi a scenari alternativi.

Una NATO europea è una risposta logica, ma rischia di restare incompleta se non considera il Mediterraneo come uno spazio strategico integrato. Le crisi degli ultimi decenni dimostrano che le instabilità nordafricane hanno un impatto diretto sull’Europa. In questo contesto, il coinvolgimento di Paesi come Marocco, Tunisia ed Egitto non rappresenterebbe un’estensione marginale dell’Alleanza, ma un rafforzamento della sua profondità strategica.

Il Marocco, ad esempio, rappresenta uno dei partner più solidi e stabili del Nord Africa. Le sue forze armate possiedono una lunga esperienza operativa in ambienti desertici e semi-desertici, un ambito in cui molti eserciti europei hanno oggi capacità limitate. In uno scenario di cooperazione strutturata, il Marocco potrebbe offrire aree di addestramento e competenze specifiche fondamentali per preparare truppe europee a operare in contesti climatici estremi e territori complessi.

La Tunisia rappresenta invece una cerniera geografica e politica nel Mediterraneo centrale. Pur con risorse militari più contenute rispetto ad altri attori regionali, il Paese svolge un ruolo importante nella gestione delle frontiere e nel contrasto alle reti illegali che attraversano il Nord Africa. La sua posizione tra Mediterraneo e Africa interna la rende un partner strategico nella prevenzione di crisi che, se non contenute alla fonte, tendono a propagarsi verso l’Europa.

L’Egitto costituisce probabilmente il pilastro più rilevante dal punto di vista logistico e operativo. Con uno degli eserciti più numerosi della regione e il controllo del Canale di Suez, l’Egitto occupa una posizione strategica unica. Il Canale non è solo una via commerciale, ma una vera arteria vitale per l’economia globale e per la mobilità militare. Integrare l’Egitto in una struttura euro-mediterranea significherebbe rafforzare la sicurezza delle rotte marittime e garantire continuità operativa anche in scenari di crisi prolungata.

In questo quadro, la Turchia manterrebbe un ruolo centrale come ponte operativo tra Europa, Medio Oriente e Nord Africa. La sua posizione geografica e la crescente autonomia industriale nel settore della difesa la rendono un attore imprescindibile. Negli ultimi anni, Ankara ha dimostrato una notevole capacità di sviluppare tecnologie militari proprie e di operare in teatri complessi. Una cooperazione rafforzata con la Turchia potrebbe contribuire a consolidare una filiera difensiva euro-mediterranea più autonoma e resiliente.

I vantaggi di una simile strategia sarebbero molteplici. In primo luogo, aumenterebbe la profondità strategica europea, distribuendo basi e infrastrutture su entrambe le sponde del Mediterraneo. Questo ridurrebbe la vulnerabilità legata alla concentrazione di risorse in poche aree geografiche. Inoltre, la condivisione di competenze operative — soprattutto in ambienti desertici e urbani complessi — migliorerebbe la capacità di risposta a crisi improvvise.

Un altro beneficio sarebbe di natura preventiva. Una presenza strutturata lungo il fianco sud permetterebbe di affrontare le minacce prima che raggiungano il territorio europeo. In altre parole, la sicurezza non verrebbe più gestita solo in funzione difensiva, ma anche in chiave di stabilizzazione preventiva.

Naturalmente, un progetto di questa portata non sarebbe privo di ostacoli. Le differenze politiche e istituzionali tra Paesi europei e nordafricani rappresentano una sfida significativa. Alcuni Stati membri dell’Unione Europea potrebbero esitare a condividere tecnologie sensibili o a integrare partner con sistemi politici differenti. Anche la costruzione della fiducia reciproca richiederebbe tempo, esercitazioni congiunte e standard comuni.

Esiste poi una dimensione geopolitica da considerare. Un rafforzamento euro-mediterraneo potrebbe essere percepito da altri attori regionali come un segnale di competizione strategica, con il rischio di generare nuove tensioni. Tuttavia, proprio per questo motivo, un simile progetto dovrebbe essere accompagnato da una forte dimensione diplomatica, capace di presentarlo come uno strumento di stabilità e non di contrapposizione.

Nel lungo periodo, la vera questione non riguarda solo la capacità militare, ma la visione strategica. L’Europa deve decidere se continuare a pensarsi come una fortezza circondata da instabilità, oppure come il centro di una rete di sicurezza condivisa che si estende oltre i propri confini geografici.

In questa prospettiva, una NATO euro-mediterranea non rappresenterebbe una rottura con il passato, ma un’evoluzione naturale dell’Alleanza. Se il baricentro delle crisi si sposta verso sud, anche la struttura della sicurezza deve adattarsi. Coinvolgere stabilmente Marocco, Tunisia ed Egitto significherebbe trasformare il Mediterraneo da linea di frattura a spazio di cooperazione strategica.

La vera sfida, dunque, non è tecnica ma politica. Serve il coraggio di immaginare una sicurezza europea che non si fermi alle coste del continente, ma che si estenda — in modo cooperativo — fino alle soglie del Sahara. In un mondo sempre più instabile e multipolare, questa potrebbe non essere solo un’opzione strategica, ma una necessità storica.