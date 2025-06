Strasburgo, un re arabo ricorda alla UE che si riarma di intervenire per una pace giusta

Re Abdullah di Giordania all’Europarlamento richiama la UE alle sue più nobili tradizioni: scegliete la strada per una pace giusta. «Una versione vergognosa della nostra umanità si sta dispiegando» a Gaza, mentre con l’offensiva israeliana non si sa più dove finisce la guerra

Questa mattina re Abdullah II di Giordania ha parlato di fronte all’assemblea plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. È la sesta volta che il sovrano viene accolto nel Parlamento europeo, dopo le precedenti visite nel 2002, 2007, 2012, 2015 and 2020. E questa volta l’appuntamento cade nel mondo più difficile: mentre Israele ha ingaggiato un duro confronto militare con l’Iran, e mentre continua in silenzio la carneficina su Gaza condotta dall’esercito israeliano.

«Sulla scia della guerra, l’Europa ha capito che la vera sicurezza non risiede nella forza degli eserciti, ma nella forza dei valori condivisi, e che la pace imposta con la forza o la paura non sarebbe mai durata – ha detto re Abdullah all’Europarlamento –. Allo stesso modo, avete scelto di riconoscere che ciò che avevate in comune era molto più grande di ciò che vi separava. Oggi, lo stesso deve fare la nostra comunità globale. Stiamo vivendo un’ondata di sconvolgimenti dopo l’altra, senza pause. Non c’è da stupirsi che il nostro mondo si senta estraneo, come se avesse perso la sua gravità morale. Le regole si stanno disfacendo, la verità si sposta di ora in ora, l’odio e la divisione prosperano e la moderazione e i valori universali perdono terreno a favore degli estremi ideologici. Nel caos, rischiamo di dimenticare chi siamo e cosa rappresentiamo. Ma è proprio in questi frangenti della storia che dobbiamo tornare ai nostri valori», ha poi aggiunto.

«Quando il mondo perde i suoi punti di riferimento morali, perdiamo il senso condiviso di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. E quando questo accade, il conflitto non è mai lontano. La storia ci insegna che le guerre raramente riguardano solo il territorio. Sono battaglie per le visioni del mondo, per le idee e gli ideali che daranno forma al nostro futuro. E l’Europa lo sa bene».

«Ciò che sta accadendo oggi a Gaza viola il diritto internazionale, gli standard morali e i nostri valori comuni. E stiamo assistendo a una trasgressione dopo l’altra in Cisgiordania, con una situazione che peggiora di giorno in giorno. Se i bulldozer israeliani continuano a demolire illegalmente case, uliveti e infrastrutture palestinesi, abbatteranno anche le barriere che definiscono la condotta morale. Se la nostra comunità globale non agisce con decisione, diventiamo complici nella riscrittura di ciò che significa essere umani».

«Una versione vergognosa della nostra umanità si sta dispiegando davanti ai nostri occhi in tempo reale, e i nostri valori globali si stanno sgretolando a un ritmo impressionante, con conseguenze devastanti. In nessun luogo questoè più evidente che a Gaza, un luogo in cui il mondo si è trovato di fronte a innumerevoli svolte, ognuna delle quali rappresentava un’opportunità per diventare qualcosa di meglio, e ogni volta ha fallito nel farlo. Ripensate al 2023: i primi attacchi e raid israeliani contro un ospedale di Gaza hanno suscitato shock e indignazione a livello globale. Da allora, l’Organizzazione mondiale della sanità ha documentato quasi 700 attacchi contro strutture sanitarie di Gaza. Come à possibile che ciò che solo venti mesi fa era considerato un’atrocità, ora sia cosà comune da passare quasi inosservato? Venti mesi. Questo dovrebbe allarmarci tutti. Ma non sorprenderci. Perché quando la nostra comunità globale non riesce a colmare il divario tra principi e azioni, quando i valori non vengono messi in pratica, diventano performativi, astratti e sacrificabili».

«Con l’espansione dell’offensiva israeliana che include l’Iran, non si può dire dove finiranno i confini di questo campo di battaglia. Questo, amici miei, è una minaccia per le persone di tutto il mondo. In definitiva, questo conflitto deve cessare. E l’unica soluzione praticabile è quella basata su una pace giusta, sul diritto internazionale e sul riconoscimento reciproco», ha concluso re Abdullah, sottolineando che «la leadership dell’Europa sarà fondamentale nella scelta della strada giusta. E potete contare sulla Giordania come vostro fedele partner».