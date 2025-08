Un gruppo di intellettuali e militanti per la pace ebrei italiani, di fronte alla tragedia apparentemente senza fine di Gaza, chiede con urgenza alla comunità internazionale e al governo italiano il riconoscimento di uno Stato palestinese; condanna ancora una volta la violenza di Hamas e di Israele; chiede un cessate il fuoco immediato e l’avvio di trattative di pace tra israeliani e palestinesi. Tra i firmatari, gli storici Carlo Ginzburg e Anna Foa, lo scrittore Roberto Saviano, la scrittrice Helena Janeczek, il giornalista Gad Lerner, il saggista Stefano Levi Della Torre.

L’appello dice: “Chiediamo l’immediato riconoscimento di uno Stato palestinese da parte della comunità internazionale, in condizioni di sicurezza e di rispetto del diritto internazionale sia per i palestinesi che per gli israeliani. Dopo le violenze a Gaza dell’ultimo anno e mezzo, seguite alla strage del 7 ottobre da parte di Hamas, che hanno visto sistematici crimini di guerra e contro l’umanità, pulizia etnica, e affamamento della popolazione palestinese da parte di Israele – violenze da più parti e legittimamente definite un genocidio -, condanniamo le azioni e l’oltranzismo cieco del governo israeliano. Chiediamo una tregua urgente a Gaza, il rilascio degli ostaggi e l’avvio di negoziati di pace. La richiesta del riconoscimento di uno Stato palestinese è da noi rivolta in particolare al governo italiano, a cui pure chiediamo di cessare la fornitura di armi a Israele”.

Promuovono l’appello:

David Calef

Giorgio Canarutto

Andrea Damascelli

Roberto Della Seta

Anna Foa

Carlo Ginzburg

Lisa Ginzburg

Sveva Haertter

Joan Haim

Francesca Incardona

Helena Janeczek

Gad Lerner

Giovanni Levi

Stefano Levi Della Torre

Simon Levis Sullam

Francesca Incardona

Dalia Olga Padoa

Martina Piperno

Valentina Pisanty

Matteo Pucciarelli

Roberto Saviano

Andrea Segre

Widad Tamimi

Andrea Teglio

Claudio Treves