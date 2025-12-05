“IL DDL contro l’antisemitismo è un attacco alla libertà di legittima critica”

Riceviamo e pubblichiamo un documento di studiosi e studiose e scrittori e scrittrici di storia degli ebrei e dell’antisemitismo contro tutti i DDL che equiparano critica a Israele e antisemitismo, attualmente in discussione al Parlmento italiano. Gli studiosi e scrittori denunciano il rischio dell’uso politico dell’accusa di antisemitismo, quello di repressione della libertà di opinione e parola, a cominiciare dalla legittima critica al governo israeliano, come già avviene negli USA di Trump e in diversi Paesi europei e l’Italia dovrebbe evitare.

Noi, studiosi e studiose di storia degli ebrei e dell’antisemitismo, insieme a scrittori e scrittrici che si occupano di mondo ebraico o che difendono la libertà di parola e di opinione, riteniamo inaccettabili e pericolosi i disegni di legge oggi in discussione sulla prevenzione e il contrasto dell’antisemitismo. Tali proposte recepiscono la controversa definizione di antisemitismo dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), contestata a livello internazionale da molti dei maggiori specialisti di storia dell’antisemitismo e della Shoah, e ignorano la più equilibrata e autorevole Jerusalem Declaration on Antisemitism promossa da questi ultimi. In questo modo si finisce per equiparare qualsiasi critica politica a Israele all’antisemitismo. È questo il presupposto che accomuna i quattro disegni di legge in esame: Romeo (Lega), Scalfarotto (Italia Viva), Graziano Delrio e altri (PD), Gasparri (Forza Italia), quest’ultimo con una proposta che interviene persino in ambito penale.

Queste iniziative legislative da un lato banalizzano l’antisemitismo; dall’altro, come si è visto anche nella recente offensiva del governo Trump contro le principali università americane, usano la lotta all’antisemitismo come strumento politico per limitare la libertà del dibattito pubblico, della ricerca e della critica legittima a Israele, che da anni porta avanti politiche violente, autoritarie e perfino genocidarie contro i palestinesi.

Riteniamo controproducente, ai fini di un efficace contrasto dell’antisemitismo, introdurre leggi speciali che di fatto lo separano dalla lotta contro ogni forma di razzismo. Stabilire un presunto privilegio di esenzione dalla critica politica ed etica “in favore degli ebrei” (e solo di questi) – che nei fatti tutela solo chi sostiene in modo incondizionato le ragioni di Israele – non può che alimentare nuova ostilità e ulteriore antisemitismo. Quest’ultimo certamente è esiste ed esiste ma va sempre contrastato accanto a islamofobia, razzismo d ogni forma di discriminazione.

Promuovono la dichiarazione (in ordine alfabetico):

Anna Foa, Università di Roma La Sapienza

Roberto Della Seta, giornalista e saggista

Helena Janczek, scrittrice

Carlo Ginzburg, Scuola Normale Superiore e UCLA

Lisa Ginzburg, scrittrice

Gad Lerner, giornalista e scrittore

Giovanni Levi, Università Ca’ Foscari Venezia

Stefano Levi Della Torre, scrittore

Simon Levis Sullam, Università Ca’ Foscari Venezia

Bruno Montesano. Università di Torino

Valentina Pisanty (Università di Bergamo)

Roberto Saviano, scrittore