Cos’è la «Città della Salute e della Ricerca» a Sesto San Giovanni? Maria Elisa Sartor e Antonio Muscolino del Gruppo di studio per la salute del futuro – Lombardia, nel raccontare questo annoso progetto, la definiscono come un significativo passo nel processo di privatizzazione della sanità lombarda e una riconfigurazione strutturale dell’offerta sanitaria.

In un saggio che potere leggere integralmente al link in calce, viene ricostruita in modo critico l’intera operazionecon particolare attenzione a questi temi:

Privatizzazione e Gruppo San Donato (GSD): L’equilibrio tra pubblico e privato è alterato dall’aumento delle strutture ospedaliere nell’area (sei in totale), in particolare per l’ingresso “collaterale, inatteso, non fermato” del GSD con il San Raffaele 2 e la sua Academy, rafforzando la presenza privata e ibrida.

Sproporzione Strutturale e Finanziarizzazione: Il progetto concentra un numero sproporzionato di posti letto (circa 1.745 , 6,5 per 1000 abitanti contro una media nazionale di 3) in un bacino di 270.000 abitanti, trasformando l’area in un polo attrattivo sovraregionale. Si denuncia la progressiva finanziarizzazione delle decisioni , con la regia finale in mano a potenti forze oligopolistiche della finanza (es. Intesa Sanpaolo, fondi di investimento), sottraendo il controllo alle amministrazioni locali.

Costi ed Economia: Il costo pubblico è raddoppiato a 560 milioni di euro (più 40 milioni dallo Stato). L’operazione crea un notevole business di manutenzione affidato ai privati ( 900 milioni di euro in 23 anni ). I vantaggi sono ricaduti su fondi di investimento, immobiliaristi, costruttori e grande distribuzione organizzata.

Impatto sul Personale Pubblico: Si teme che il nuovo ospedale privato GSD aggravi il problema del reclutamento del personale pubblico (medici, infermieri) degli ospedali storici dell’ASST Nord Milano, a causa di condizioni di lavoro e stipendi insoddisfacenti nel pubblico.

Assistenza Territoriale (ASST Nord Milano): Vengono evidenziate anomalie nell’attuazione del PNRR per la sanità territoriale, con la mancata realizzazione di alcune Case di Comunità (CdC) e una distribuzione sbilanciata degli investimenti nei distretti ASST Nord Milano.

LA «CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA RICERCA» di Sesto San Giovanni: cosa comporta per la sanità, i cittadini sestesi, milanesi e lombardi

