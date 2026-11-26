Pedro Sánchez ha dimostrato che giustizia sociale e crescita economica possono andare di pari passo. Ma gli otto anni di governo del leader socialista hanno anche indebolito la democrazia spagnola. Il rischio è che le crepe istituzionali sopravvivano alle conquiste sociali.

Adiós, Sánchez? Coccodrillo per l’ultimo leader socialista d’Europa

Marco Antonio Simonelli

Se il voto del prossimo 29 novembre dovesse segnare, come appare probabile, la fine degli otto anni di Pedro Sánchez alla guida del governo spagnolo, i progressisti europei si ritroverebbero orfani del loro principale punto di riferimento. Oltre a presiedere uno dei pochissimi governi a trazione socialista d’Europa, Sánchez è infatti un leader nato, dotato di un eloquio sempre calmo e chiaro, e con una forte presenza scenica. Anche la sua bella presenza – caratteristica peraltro comune ad un’altra speranza del progressismo mondiale, Barack Obama – potrebbe aver contribuito al suo successo e longevità politica, come insinuano alcuni dei suoi detrattori.

Ridurre Sánchez a un politico “muy alto y muy guapo”, come fatto da Isabel Ayuso, Presidente della comunità di Madrid e figura di primo piano della destra spagnola, sarebbe però fuorviante. Del leader, Sánchez possiede innanzitutto due caratteristiche essenziali: la capacità di calcolo politico e il piglio decisionale. Eletto segretario generale del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) nel 2014, nell’ottobre del 2016 diede le dimissioni dalla carica perché contrario all’idea di permettere la formazione di un governo di minoranza da parte del Partito Popolare (PP) di Mariano Rajoy. Dichiarando voler mantenere fede al no ad un patto con la destra annunciato in campagna elettorale, decise di abbandonare anche il seggio di deputato e intraprese un giro delle sezioni locali del partito a bordo di una Peugeot 407 insieme a due figure di spicco del primo PSOE sanchista: José Luis Ábalos, che sarà anche ministro dei trasporti, e Santos Cerdán. Un viaggio che, un po’ come il camper di Matteo Renzi, è entrato a far parte del mito fondativo del sanchismo. Sánchez aveva interpretato correttamente gli umori della base del partito, contraria ad un accordo col PP, e appena sei mesi dopo le sue dimissioni, recupererà la segreteria sconfiggendo nettamente Susana Díaz, la candidata appoggiata dai padri nobili del PSOE.

Anche a causa della scarsa familiarità della politica spagnola con i governi di coalizione, le nascite dei suoi tre esecutivi sono state tutte travagliate. Il primo, nato nel giugno del 2018, è frutto della prima mozione di sfiducia costruttiva approvata nella storia democratica spagnola, meccanismo che consente di far cadere il governo solamente se il Congresso dei Deputati si accorda su un presidente alternativo. Sánchez riuscì ad ottenere l’appoggio delle numerose forze nazionaliste nell’arco parlamentare spagnolo, ma dopo appena nove mesi di governo decise di sciogliere le camere e tornare alle urne, in seguito alla bocciatura parlamentare della legge di bilancio. Per la formazione del secondo furono necessarie due tornate elettorali, dovuto al veto di Sánchez alla presenza nel governo di Pablo Iglesias, fondatore e leader di Podemos, che portò alla ripetizione delle elezioni. Solamente dopo che le urne restituirono un risultato essenzialmente identico quanto ai rapporti di forza tra i due partiti, Sánchez ritirò il suo veto inaugurando quello che è stato il suo governo più longevo (2020-2023). La genesi del terzo, in carica dal novembre 2023, è stata sicuramente la più controversa. Nelle elezioni del 23 luglio il primo partito risultò essere il PP, che tuttavia non fu capace di formare un governo, soprattutto a causa della fermezza della sua posizione nei confronti degli indipendentisti catalani di Junts per Catalunya, i cui sette deputati furono i kingmaker della legislatura. Con un approccio decisamente più pragmatico, Sánchez decise invece siglare un accordo di legislatura con Carles Puigdemont, il leader di Junts tuttora in autoesilio a Bruxelles, in cui il PSOE si impegnava, tra le altre cose, ad amnistiare i politici indipendentisti in cambio del sì alla fiducia al terzo governo Sánchez. Come ampiamente pronosticabile, l’accordo si è rivelato fragile. Il suo terzo governo di fatto non ha mai avuto una maggioranza parlamentare, ma grazie soprattutto ad un assetto costituzionale che privilegia la stabilità dell’esecutivo – e per questa stessa ragione oggetto di critiche e proposte di riforma (!) – Sánchez ha potuto governare altri tre anni.

La popolarità di Sánchez fuori dai confini spagnoli deriva soprattutto dalle posizioni assunte in politica estera. Sánchez è stato l’unico leader europeo capace di opporre un rifiuto alla richiesta del presidente statunitense Donald Trump di aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL, oltre a negargli l’uso delle basi militari spagnole per attacchi all’Iran, recuperando il “no alla guerra” delle piazze europee contro l’invasione americana dell’Iraq, nel 2003. La Spagna di Sánchez è stata poi tra i più attivi sostenitori della causa palestinese, riconoscendo il 28 maggio 2024 la Palestina come stato, e chiedendo a più riprese la sospensione dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea ed Israele.

Al di là di queste prese di posizione dalla forte carica simbolica, sono le riforme approvate durante i suoi otto anni di governo che hanno fatto guadagnare a Sánchez i galloni di leader del socialismo europeo. Mentre i partiti socialdemocratici europei, dal nostro Partito Democratico fino alla SPD tedesca e il Labour britannico, hanno faticato a conciliare consenso elettorale, ambizioni redistributive e responsabilità di governo, il PSOE di Sánchez è riuscito a far quadrare il cerchio, implementando un’agenda sociale ambiziosa senza rinunciare alla crescita economica. Se l’economia spagnola durante gli otto anni di governo Sánchez è cresciuta di circa il 12%, a fronte di una media europea intorno al 9%, nello stesso periodo il salario minimo interprofessionale è passato da 736 ai 1.221 euro attuali, un aumento del 66%. Tra le misure di lotta alla povertà si deve inoltre segnalare l’approvazione del reddito minimo vitale. Introdotto nel 2020, garantisce ad ogni nucleo familiare un reddito minimo che varia dai 733 euro per un adulto solo ai 1733 euro per famiglie numerose, erogando una prestazione che integra o sostituisce completamente i redditi da lavoro. Una misura di fatto molto simile al reddito di cittadinanza a 5 Stelle, ma impiantata su base permanente e con minime condizionalità. Sul piano fiscale, il secondo governo Sánchez ha introdotto nel 2022 un’imposta temporanea di solidarietà sui patrimoni superiori ai tre milioni di euro, successivamente prorogata a tempo indeterminato, con un’aliquota massima che arriva al 3,5% oltre i 10 milioni. Sia detto di passaggio, misure molto meno ambiziose sono state definite utopiche, o incluso controproducenti, da alcuni socialdemocratici nostrani.

La parità di genere è stata poi uno dei grandi temi nell’agenda politica dei governi guidati da Sánchez, tra i primi al mondo ad essere composti da una maggioranza di donne. In particolare, si deve al primo governo Sánchez, nell’ormai lontano 2019, l’equiparazione dei congedi di paternità e maternità a 16 settimane, estesi a diciannove nel 2025, retribuiti al 100%, tuttora un miraggio in Italia. Non solo, nel solco di una tradizione inaugurata dal governo socialista di Zapatero, che nel 2005 rese la cattolica Spagna il terzo paese al mondo a riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, la maggioranza socialista guidata da Sánchez ha approvato nel 2021 una legge organica che regola il diritto all’eutanasia. Gli stati mondiali ad averlo fatto si contano sulle dita di due mani e la soluzione spagnola sembra contemperare ragionevolmente l’autonomia della persona con la protezione della sua vulnerabilità, soprattutto se comparata con l’approccio iperlibertario dei Paesi Bassi.

Giudicare l’operato di un governo esclusivamente sulla base dei risultati conseguiti, significherebbe però adottare una prospettiva efficientista che rischia di mettere in secondo piano le modalità di esercizio del potere, e quindi anche la necessità che queste siano costituzionali e democratiche. In tal senso, non si può fare a meno di constatare come l’operato dei governi Sánchez sia spesso apparso poco trasparente, o irrispettoso delle procedure democratiche. Ci sono in primo luogo le numerose vicende giudiziarie con protagonisti molti della cerchia stretta di Sánchez, in particolare la condanna a ventiquattro anni di prigione comminata dal Tribunale Supremo al vecchio compagno di viaggio José Luis Ábalos per aver ricevuto tangenti per gli appalti di mascherine. Più in generale, negli ultimi 5 anni la Spagna ha registrato un significativo arretramento negli indicatori internazionali sulla corruzione: nell’indice di Transparency International la Spagna è scesa dal 32º posto nel 2020 al 49º nel 2025, il suo peggior piazzamento nella serie storica dell’indice.

Sánchez non ha poi esitato a sfruttare tutta l’ampiezza dei suoi poteri come dimostrano i tre scioglimenti anticipati del parlamento, o l’abuso della decretazione d’urgenza. Quest’ultimo problema non è certo nuovo, né in Spagna né altrove, ma anche per la costante mancanza di una stabile maggioranza in parlamento, i tre governi Sánchez ne hanno fatto un uso particolarmente intensivo, approvando circa duecento decreti legge, più delle leggi approvate dal parlamento nello stesso periodo. Inoltre, per tutta la legislatura passata il governo ha rinunciato a presentare la legge di bilancio come pure l’articolo 134 della Costituzione gli imporrebbe di fare. Anche sulla legge di amnistia, sebbene avallata dal Tribunale Costituzionale, permangono legittimi dubbi circa la sua costituzionalità, dovendosi in ogni caso sottolineare l’anomalia di un provvedimento di amnistia il cui contenuto è determinato dai suoi stessi beneficiari e concesso a cambio di un voto di fiducia.

Da ultimo, gli anni di governo Sanchez sono stati marcati da un aumento della polarizzazione politica, ben rappresentata dal «muro» contro la destra evocato dallo stesso Sánchez nel suo discorso di investitura del 2023. Sebbene il problema sia comune a molte democrazie occidentali, in Spagna risulta specialmente preoccupante, avendo raggiunto anche le istituzioni di garanzia, come dimostra l’attuale spaccatura di Tribunale Costituzionale e Consiglio Generale del Potere Giudiziario (l’equivalente del nostro CSM) tra i blocchi progressista e conservatore, che i media spagnoli considerano ormai un dato acquisito. Questo è in primo luogo conseguenza di un disegno costituzionale imperfetto, che ha consentito una lottizzazione delle istituzioni di garanzia da parte delle principali forze politiche, ma le ultime nomine effettuate dal governo Sánchez non hanno certo contribuito a lenire il problema. Emblematico il caso di Juan Carlos Campo, ministro di giustizia fino al luglio 2021 e nominato giudice costituzionale dallo stesso governo nel novembre 2022. Nel best seller Come Muoiono le Democrazie (Laterza, 2019) Levitsky e Ziblatt evidenziano come l’attitudine della maggioranza a non sfruttare tutta l’ampiezza dei poteri riconosciuti dall’ordinamento giuridico, e la tolleranza reciproca tra avversari politici costituiscono i due fondamenti non scritti di una democrazia costituzionale funzionale. Sotto questa luce, nonostante gli innegabili progressi materiali della società spagnola, gli otto anni di governo Sánchez hanno reso la socialdemocrazia spagnola più fragile.

La socialdemocrazia, infatti, non si definisce soltanto attraverso i risultati conseguiti sul terreno della giustizia sociale ma anche per il rispetto delle regole dello Stato di Diritto, che ne costituisce una componente altrettanto essenziale. Le crepe apertesi nell’architettura istituzionale spagnola potrebbero, in futuro, essere sfruttate da altre forze politiche per perseguire finalità regressive.

La storia recente statunitense offre un precedente istruttivo. Nel 2013, per superare l’ostruzionismo repubblicano sulle nomine giudiziarie di Obama, i democratici abbassarono la maggioranza necessaria al Senato per approvarle, ma lasciarono fuori la Corte Suprema. Nel 2017 i repubblicani estesero la regola anche ai giudici supremi, con Trump che ha avuto l’opportunità di nominare tre giudici con un marcato profilo ideologico. Si è così consolidata una delle Corti Supreme più conservatrici dell’ultimo secolo, che ha cancellato la protezione federale del diritto all’aborto, ha vietato alle università di favorire gli studenti delle minoranze etniche nelle ammissioni, e ha concesso a Trump un’ampia immunità, impedendo che fosse processato per il suo tentativo di disconoscere la sconfitta elettorale del 2020.

In definitiva, il rischio è che l’eredità più duratura di Sánchez non siano le conquiste sociali, ma l’aver innescato un processo di erosione democratica.