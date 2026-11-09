Il futuro è polacco (oltre che nero)

Quanto sta succedendo in Polonia merita un approfondimento diverso dalle due opposte propagande. È grazie alla destra che in Italia se ne parla, ma è a causa della destra che se ne parla, credo, in modo insufficiente.

Il golpe polacco sembra seguire la stessa logica del golpe rumeno: così come la Romania è stata designata per ospitare la più grande base Nato europea, con buona pace del voto dei rumeni annullato (non vorrete mica la dittatura, come in Russia), la Polonia è destinata a diventare la testa d’ariete della macchina militare europea.

In Romania è bastato il controllo della Corte Costituzionale per controllare la politica interna; in Polonia, quel controllo della Corte che è sfuggito di mano agli europeisti negli ultimi anni, è stato ripreso con un atto di forza illegale, lasciando fisicamente fuori dall’edificio il suo Presidente, impedito da un cordone della polizia complice.

Due situazioni simili, ma diverse. Vediamo perché.

Primo, la destra “sovranista” polacca non può essere accusata di filoputinismo. In Polonia la postura antirussa è bipartisan, in modo più netto e meno ambiguo rispetto alle nostre latitudini o a quelle rumene. Presentare la crisi istituzionale polacca come una democrazia che si difende dalle “ingerenze russe”, che sarebbero rappresentate dalle destre, è troppo semplicistico persino per il più russofobo dei punti di vista.

Secondo, è dal 2015 che la destra polacca forza e piega le garanzie costituzionali dello stato di diritto, da quando il Presidente della Repubblica Duda rifiutò la nomina dei giudici costituzionali eletti dal Parlamento a maggioranza europeista, con un interventismo politico irrituale che quasi ricorda il golpicino di Mattarella ai danni di Savona (e di milioni di elettori italiani), ma questa volta con la casacca sovranista.

La Commissione di Venezia, organo consultivo giuridico del Consiglio d’Europa, denuncia da anni una situazione di irregolarità strutturale in Polonia sia da parte europeista sia da parte sovranista, ben oltre ciò a cui siamo abituati in Italia (vedi le nostre leggi elettorali incostituzionali che restano in vigore per il principio di continuità dello Stato).

Se vi stupite che un’istituzione dell’UE fornisca un parere così imparziale in materia di diritto, è perché il Consiglio d’Europa, infatti, non è un’istituzione dell’UE. Laddove l’UE si è pronunciata sul caso polacco lo ha fatto, ovviamente, a senso unico.

In Polonia sta succedendo qualcosa di molto grave, che va spiegato in altro modo rispetto alla narrativa russofoba e a quella antieuropeista che vede solo un secondo caso “rumeno”.

In Polonia si è arrivati al punto in cui la Corte Costituzionale non riconosce le proprie stesse sentenze (perché espressione di diverse maggioranze politiche), non riconosce la legittimità dei governi, e i governi (di qualsiasi colore) non riconoscono la Corte e impediscono la pubblicazione delle sue sentenze.

Significa che il patto costituzionale è saltato. Significa che non viene riconosciuta alcuna autorità inappellabile, definitiva, arbitro supremo delle controversie. Non viene riconosciuta, soprattutto, la legittimità della procedura democratica, che presuppone alternanza, compromesso, mediazione ritualizzata dei conflitti.

Significa che in Polonia qualcuno sta cominciando a porsi la domanda fatidica, quella che è all’origine di tutte le nazioni moderne e che i popoli delle nazioni ignorano: da che parte starà l’esercito?

Ebbene, il caso polacco non è interessante perché il patto democratico è stato sospeso. Del resto, non esiste un solo angolo d’Occidente dove non sia stato sospeso. Non esiste più un solo angolo d’Occidente in cui la competizione democratica sia in vigore realmente. In Polonia, semplicemente, lo stato d’eccezione ha raggiunto la criticità istituzionale esplicita, ovunque altrove già presente, già pronta al nuovo autoritarismo, ma latente.

In Occidente la democrazia sopravvive perché non funziona. In Occidente è possibile imporre ai popoli qualsiasi decreto imperiale, mantenendo intatto l’involucro formale della democrazia. Non c’è alcun bisogno di sabotare la democrazia, finché non funziona. Se per qualche malaugurata ipotesi la democrazia cominciasse a funzionare, a esprimere conflitti reali, verrebbe sospesa letteralmente domani, in modo esplicito, come in Polonia.

La Polonia negli ultimi anni ha espresso una democrazie reale, cioè un conflitto reale tra europeisti e sovranisti, ai più alti vertici dello Stato. Da noi le pulsioni sovraniste si placano non appena giungono al governo, tradiscono la rappresentanza democratica: e dunque non serve sospendere una democrazia che non funziona.

In Polonia è diverso. Lo zloty è stato un formidabile vettore della crescita dell’economia polacca negli ultimi vent’anni. Interi settori del tessuto produttivo polacco non hanno intenzione di rinunciare alla svalutazione competitiva garantita dalla sovranità monetaria.

Ma una Corte Costituzionale a maggioranza sovranista rallenterebbe il processo di integrazione nell’euro, dopo che già si è pronunciata sul primato della Costituzione polacca rispetto alle direttive comunitarie, suscitando indignazione tra le picierne europee (solo i tedeschi possono farlo senza che nessuno si indigni).

Una Polonia nell’euro significherebbe rimpinguare enormemente le casse della BCE sia come riserve valutarie, sia come riserve d’oro; inoltre, potenzierebbe la catena del valore euro-orientale integrata nell’industria militare tedesca.

Dunque la crisi polacca mostra ai cittadini europei cosa accadrebbe nelle loro nazioni, se le tensioni anti-governative (cioè anti governo UE) si traducessero in reale opposizione democratico-istituzionale: caos, sospensione dello stato di diritto, legge militare del più forte.

A ciò si aggiunge una più sotterranea crisi di legittimità. Come da noi, con la Caduta del Muro anche in Polonia la sinistra è sparita, sostituita da una destra progressista che si oppone alla destra tradizionalista.

Come tutti i Paesi ex-comunisti, con l’apertura all’economia di mercato la Polonia ha conosciuto una fase di straordinaria crescita, unita a una progressiva erosione dei diritti sociali. Questo ha causato una generale sfiducia dei cittadini verso le istituzioni in quanto tali. Come al solito è stata la destra sovranista ad accogliere il malcontento sociale, ma in totale disprezzo delle istituzioni ormai delegittimate.

Una popolazione per decenni abituata al diritto alla casa, al lavoro, alla sanità, alla pensione, al costo di minori garanzie di libertà politica, ha fatto ingresso nel luminoso mondo delle “liberaldemocrazie”: quei sistemi in cui casa, lavoro, sanità e pensione non sono più diritti, ma in compenso hai il diritto di lamentartene pubblicamente (almeno finché resti inoffensivo) e magari riesci pure a comprare a rate l’ultimo iPhone.