Alleanza porta 10mila consulenti nelle piazze italiane per rimettere il futuro “nel verso giusto”

Alleanza Assicurazioni porta 10mila consulenti in 24 piazze italiane con una campagna dedicata a protezione, risparmio, investimento e previdenza. Il tour parte da Milano e proseguirà fino a novembre.

Alleanza Assicurazioni porta la propria rete di consulenti fuori dagli uffici e nelle piazze italiane. È partita oggi da Milano, in Piazza Tre Torri a CityLife, la nuova campagna della compagnia del Gruppo Generali, intitolata “Rimetti il tuo futuro nel verso giusto”. L’iniziativa attraverserà il Paese fino a novembre, con 24 tappe da Nord a Sud, da Trento a Catania, coinvolgendo direttamente i 10mila consulenti della rete.

L’obiettivo dichiarato è avvicinare la consulenza assicurativa e finanziaria alle persone, in un momento nel quale la crescente complessità delle decisioni economiche rende più difficile per le famiglie orientarsi tra protezione, risparmio, investimenti, previdenza e pianificazione patrimoniale.

Il debutto milanese, in programma dal 7 al 9 ottobre, ruota intorno a un’installazione esperienziale costruita attorno a un grande specchio. La struttura riflette l’ambiente circostante e, osservandosi da lontano, i visitatori vedono la propria immagine capovolta. Avvicinandosi allo specchio, invece, la figura torna progressivamente nella sua posizione naturale.

La metafora è quella di un futuro percepito come “sottosopra”, che può essere ricomposto cambiando prospettiva e affidandosi a punti di riferimento. Un espediente comunicativo pensato per tradurre in un’esperienza concreta una delle questioni centrali della campagna: la difficoltà di prendere decisioni finanziarie in un contesto caratterizzato da incertezza e da un linguaggio spesso percepito come troppo specialistico.

«Vogliamo offrire ascolto, chiarezza e punti di riferimento affidabili», ha spiegato Marco Oddone, amministratore delegato e direttore generale di Alleanza Assicurazioni, sottolineando il ruolo della rete nel rapporto con le famiglie. La campagna, ha aggiunto, serve anche a «portare la consulenza fuori dagli uffici» e al centro delle comunità locali.

Il roadshow punta quindi soprattutto sulla dimensione territoriale. In ciascuna delle 24 tappe saranno presenti i consulenti Alleanza, chiamati ad accompagnare i visitatori nell’esperienza e a creare occasioni di confronto sui temi che incidono sul benessere economico delle famiglie.

«Il vero valore dell’esperienza è l’incontro con i nostri Consulenti», ha osservato Claudia Ghinfanti, responsabile Marketing e Comunicazione di Alleanza. La campagna, ha aggiunto, vuole aiutare le persone a «fare chiarezza, comprendere le opportunità e costruire il proprio futuro» attraverso un linguaggio più semplice e una presenza concreta sul territorio.

L’iniziativa arriva inoltre a un anno dal lancio di NEXT, la partnership di insurbanking tra Alleanza Assicurazioni e Banca Generali. L’accordo ha ampliato il perimetro dell’offerta della compagnia, integrando alle soluzioni assicurative una gamma più ampia di servizi e strumenti destinati a investimento, risparmio, previdenza e pianificazione patrimoniale.

La rete rappresenta uno degli elementi distintivi del modello di Alleanza. La compagnia, fondata a Genova nel 1898 e oggi parte del Gruppo Generali, opera attraverso circa 400 agenzie e 10mila consulenti assicurativi. Oltre il 40% della rete ha meno di 40 anni e oltre il 45% è costituito da donne.

Alleanza conta circa 1,9 milioni di clienti, con un tasso di fedeltà del 94%, e nel 2025 ha raccolto 11,5 miliardi di euro di premi complessivi, raggiungendo 79 miliardi di euro di asset in gestione. L’indice di solvibilità della compagnia è pari al 305%.

Sul fronte della distribuzione, il modello è articolato su tre canali: la rete diretta agenziale, il canale bancassurance e BGVita. La rete agenziale è stata inoltre resa completamente digitale, nel quadro di un processo di modernizzazione che punta a combinare presenza fisica e strumenti tecnologici.

Il tour nelle piazze si inserisce dunque in una strategia che cerca di tenere insieme due dimensioni apparentemente opposte: da una parte la digitalizzazione della distribuzione assicurativa, dall’altra il ritorno al rapporto diretto con le persone. La scommessa di Alleanza è che, proprio quando le decisioni finanziarie diventano più complesse, la consulenza personale possa tornare a rappresentare un elemento di differenziazione.

La campagna proseguirà nelle prossime settimane nelle altre città italiane, con installazioni itineranti e il coinvolgimento della rete dei consulenti. Al centro resterà il messaggio sintetizzato dal titolo dell’iniziativa: rimettere “nel verso giusto” le scelte sul futuro attraverso maggiore consapevolezza e un confronto diretto con chi può aiutare le famiglie a orientarsi.