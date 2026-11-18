All’Investor Day di Londra, Generali rilancia le ambizioni del piano strategico: utile per azione in crescita di oltre il 14% annuo, cassa sopra 7,6 miliardi a fine 2026 e investimenti nell’intelligenza artificiale. Donnet: «Il Gruppo è oggi più forte che mai».

Generali alza l’asticella della crescita e si prepara a superare tutti gli obiettivi del piano strategico “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”. È il messaggio lanciato dal gruppo assicurativo nel corso dell’Investor Day di Londra, dove il management ha presentato agli investitori i progressi compiuti dall’avvio del piano, annunciato nel gennaio 2025. A sostenere le prospettive sono soprattutto l’accelerazione degli utili, la maggiore generazione di cassa e il contributo crescente delle attività assicurative e di gestione patrimoniale.

Utili e cassa oltre le previsioni

Il dato più significativo riguarda l’utile per azione normalizzato (EPS), per il quale Generali prevede una crescita media annua superiore al 14% tra il 2024 e il 2026, nettamente al di sopra dell’intervallo dell’8-10% indicato nel piano.

Anche la generazione di cassa procede a un ritmo superiore alle attese. I flussi netti cumulativi a livello della holding dovrebbero superare i 7,6 miliardi di euro alla fine del 2026, nei primi due anni del piano, avvicinando il gruppo all’obiettivo di oltre 11 miliardi entro il 2027.

Sul fronte della remunerazione degli azionisti, Generali conferma una crescita media annua del dividendo per azione superiore al 10%. È stato inoltre già completato un miliardo di euro del programma complessivo di riacquisto di azioni proprie da 1,5 miliardi.

Donnet: «Il nostro Gruppo è oggi più forte che mai»

«Gli ottimi risultati ottenuti e la nostra disciplina nell’esecuzione confermano che Generali è pienamente in linea per superare tutti i target del piano strategico “Lifetime Partner 27: Driving Excellence”. Grazie all’efficace implementazione del nostro quarto piano strategico consecutivo, tutt’ora in corso, il nostro Gruppo è oggi più forte che mai, con un modello di business diversificato e un bilancio molto solido che continuano a dimostrare il proprio valore».

Lo ha dichiarato il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, sottolineando la capacità del gruppo di coniugare crescita, solidità patrimoniale e remunerazione degli investitori.

«Stiamo generando una redditività crescente, una generazione di cassa più forte e una remunerazione degli azionisti sempre più elevata, grazie all’eccellenza tecnica e alla forza dei nostri business Vita, Danni e Asset & Wealth Management. Allo stesso tempo, queste solide fondamenta rappresentano la base per cogliere le opportunità future. Vediamo un significativo potenziale per continuare a crescere in maniera profittevole in tutte le nostre attività, rafforzando il contributo dei nostri motori di crescita e le sinergie tra di essi».

«Stiamo inoltre accelerando l’adozione dell’AI in tutto il Gruppo in maniera agile e facendo leva sulla nostra capacità di scala. Questo ci consente di continuare a migliorare la produttività, rafforzare le competenze tecniche e la qualità dell’offerta ai clienti, oltre a fornire alla nostra rete distributiva le tecnologie più avanzate e innovative. Tutti questi elementi ci danno piena fiducia nella nostra capacità di continuare a creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder e di essere sempre più vicini ai nostri clienti come loro Partner di Vita».

Vita, Danni e gestione patrimoniale trainano la crescita

Alla base delle prospettive di Generali c’è un modello di business sempre più diversificato. Nel segmento Vita, il gruppo ha progressivamente orientato il portafoglio verso prodotti a minore assorbimento di capitale, che rappresentano ormai circa il 75% delle riserve complessive. Il risultato operativo del comparto è atteso in crescita media annua del 5% tra il 2024 e il 2026, mentre la raccolta netta ha raggiunto complessivamente 25,2 miliardi di euro tra il 2025 e i primi nove mesi del 2026.

Nel ramo Danni, la disciplina nella sottoscrizione e il miglioramento della gestione dei sinistri sostengono una crescita media annua attesa del 6,6% dei premi lordi nei primi due anni del piano e del 12% del risultato operativo.

Un contributo crescente arriva inoltre dall’Asset & Wealth Management, grazie alle attività di Generali Investments e all’integrazione di Conning. Alla fine di settembre 2026, i clienti terzi rappresentavano il 44% delle masse complessivamente gestite dal gruppo. Banca Generali prosegue intanto il proprio sviluppo, beneficiando dell’integrazione di Intermonte e delle iniziative legate al progetto di Insurbanking.

Tra le principali direttrici di espansione figurano i prodotti assicurativi hybrid e unit-linked, le soluzioni dedicate alle piccole e medie imprese e il comparto Salute.

Intelligenza artificiale, investimenti fino a 1,3 miliardi

L’altra grande leva strategica è rappresentata dalla tecnologia. Generali prevede investimenti complessivi compresi tra 1,2 e 1,3 miliardi di euro in tecnologia e intelligenza artificiale entro il 2027, dei quali 900 milioni già realizzati dall’avvio del piano.

Il gruppo sta sviluppando 16 casi d’uso prioritari dell’AI, dalla definizione delle tariffe alla sottoscrizione delle polizze, dalla gestione dei sinistri all’ottimizzazione dei processi operativi. Entro la fine del 2026, il contributo positivo cumulativo a regime dell’intelligenza artificiale al risultato operativo dovrebbe superare i 200 milioni di euro.

Il programma comprende anche collaborazioni strategiche, tra cui quella con il Massachusetts Institute of Technology, e una progressiva centralizzazione delle piattaforme tecnologiche per migliorare produttività ed efficienza.

Clienti, sostenibilità e capitale umano

Generali conferma infine l’attenzione alla qualità della relazione con i clienti, con un tasso di fidelizzazione dell’89% nel perimetro europeo. Parallelamente prosegue l’investimento sulle competenze delle circa 88mila persone del gruppo, anche attraverso programmi di formazione dedicati all’intelligenza artificiale.

Sul fronte della sostenibilità, i nuovi investimenti netti in soluzioni climatiche hanno raggiunto 12,1 miliardi di euro nel primo semestre del 2026, mentre proseguono le iniziative per la riduzione delle emissioni e la protezione delle imprese dai rischi climatici.

Il quadro presentato a Londra conferma dunque la volontà di Generali di affrontare l’ultima parte del piano strategico facendo leva non soltanto sulla crescita dei risultati finanziari, ma anche sull’evoluzione del modello industriale, con una maggiore integrazione tra assicurazioni, risparmio gestito e nuove tecnologie.