Una nuova casa per contrastare la povertà educativa, prevenire il disagio e offrire opportunità di crescita ai più giovani. È stata inaugurata a Milano, nel quartiere Maciachini, la quarta Casa del Sorriso di CESVI in Italia, dopo quelle già attive a Siracusa, Napoli e Bari. Il nuovo spazio, situato in via Taormina 17, nasce dalla collaborazione tra CESVI e Fondazione Aquilone ETS, realtà presente nel Municipio 9 dal 1993, con il contributo di Intesa Sanpaolo.

L’inaugurazione, organizzata in vista della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre, ha visto la partecipazione del sindaco Giuseppe Sala, della presidente del Municipio 9 Anita Pirovano, della presidente di CESVI Ilaria Dallatana e delle ambasciatrici della Fondazione Cristina Parodi e Alexia.

A segnare simbolicamente l’apertura è stato l’arrivo della cicloviaggiatrice Ilaria Fiorillo, che ha concluso a Milano il Tour del Sorriso, un percorso di 1.500 chilometri in bicicletta attraverso le quattro città italiane che ospitano il progetto.

Un territorio dove rafforzare la prevenzione

La scelta di Milano risponde a un’esigenza che riguarda anche le aree economicamente più sviluppate del Paese. Secondo l’Indice regionale sul maltrattamento e la cura all’infanzia 2026 elaborato da CESVI, la Lombardia occupa l’undicesima posizione nazionale per capacità di fronteggiare il fenomeno, risultando ultima tra le regioni settentrionali. La regione si colloca inoltre al tredicesimo posto per disponibilità di servizi di prevenzione e cura.

«Milano ci ricorda che le fragilità dell’infanzia non riguardano soltanto le aree più svantaggiate del Paese, ma possono essere presenti anche nei territori che offrono maggiori opportunità e risorse», ha sottolineato Roberto Vignola, vicedirettore generale di CESVI.

La nuova struttura opererà in un Municipio che conta quasi 189mila abitanti, dei quali oltre 27mila minorenni. L’obiettivo è raggiungere ogni anno circa 300 persone, tra bambini, adolescenti e genitori, attraverso oltre 3.400 ore di attività educative. Il programma comprende laboratori sportivi e artistici, sostegno alla genitorialità, spazi di ascolto, centri estivi e percorsi personalizzati.

Il contributo di Intesa Sanpaolo

Tra i partner del progetto figura Intesa Sanpaolo, che contribuisce anche alle attività delle Case del Sorriso di Napoli, Bari e Siracusa.

«La nuova Casa del Sorriso a Milano dimostra il valore di una collaborazione che va oltre il sostegno economico e si traduce in opportunità concrete per bambini e famiglie. Con CESVI condividiamo da anni l’impegno a trasformare risorse e competenze in percorsi di crescita, inclusione e futuro per chi vive situazioni di maggiore vulnerabilità. È questo il senso più autentico del nostro impegno sociale, rafforzare il tessuto delle comunità e creare valore duraturo per il territorio», ha dichiarato Andrea Forghieri, Executive Director Intesa Sanpaolo per il sociale.

Per il sindaco Giuseppe Sala, il nuovo spazio possiede tutte le caratteristiche per diventare un riferimento per le famiglie del quartiere, contribuendo a contrastare le disuguaglianze educative, sociali ed economiche.

Una rete di solidarietà dall’Italia al mondo

Nel 2025 il programma Case del Sorriso ha sostenuto in Italia 2.093 persone, di cui 1.384 minorenni. A livello internazionale CESVI gestisce altre sette strutture, distribuite tra Africa, India, Haiti e America Latina.

«Le Case del Sorriso nascono proprio da questa consapevolezza: intervenire prima che le fragilità si trasformino in situazioni di esclusione e disagio, costruendo insieme alle famiglie e alle comunità percorsi di sostegno duraturi», ha spiegato la presidente di CESVI Ilaria Dallatana.

Un impegno che trova nella nuova struttura milanese un ulteriore tassello, con l’ambizione di trasformare la prevenzione e l’inclusione sociale in servizi concreti, accessibili e radicati nel territorio.