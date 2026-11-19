UniCredit compie un nuovo passo nella partita per il controllo di Commerzbank. Il gruppo guidato da Andrea Orcel ha raggiunto un’intesa di massima con il governo tedesco sui principali aspetti della possibile integrazione tra i due istituti, definendo una serie di impegni relativi alla governance, alla presenza sul territorio, agli investimenti e alla tutela dei lavoratori.

L’accordo arriva dopo il via libera senza condizioni della Commissione europea alla proposta di acquisizione presentata da UniCredit, approvata il 16 novembre. La posizione di Berlino è stata affrontata in una lettera inviata da Orcel al ministro delle finanze tedesco, Lars Klingbeil, che individua otto punti alla base dell’intesa. «Desidero ringraziare il Ministro Klingbeil per il suo approccio collaborativo, che è stato determinante nel consentirci di raggiungere questo esito positivo. Apprezziamo il suo sostegno alla strategia Commerzbank Unlocked e il supporto a una rapida transizione, elementi che potranno garantire chiarezza e slancio nella prossima fase, a beneficio sia dei clienti sia dei dipendenti di Commerzbank», dichiara Orcel. «Gli impegni che abbiamo assunto non sono solo importanti per il ministro e il governo federale, ma contribuiscono anche alla performance e alla prosperità di lungo periodo della Germania, dei suoi cittadini e delle sue imprese, in particolare del Mittelstand, che rappresenta il cuore del successo economico del paese. Guardiamo con fiducia alla prosecuzione di questo dialogo costruttivo con il Ministro e con tutti gli altri stakeholder coinvolti, mentre lavoriamo per risolvere le questioni ancora aperte e, al contempo, per valorizzare appieno il significativo potenziale di Commerzbank all’interno del gruppo UniCredit»

Tra gli impegni principali figura il mantenimento di Francoforte come sede centrale tedesca del gruppo risultante dall’eventuale integrazione tra Commerzbank e HypoVereinsbank, la controllata tedesca di UniCredit. È prevista anche la possibilità di conservare una presenza significativa a Monaco. Entrambe le banche e la nuova entità combinata continueranno inoltre a essere quotate in Borsa e manterranno la forma giuridica di società per azioni.

Sul fronte della governance, UniCredit ha consultato il governo tedesco in merito alla propria proposta di nomina di due membri indipendenti nel consiglio di sorveglianza di Commerzbank, che entreranno a far parte dei dieci nuovi rappresentanti degli azionisti. Il gruppo si è inoltre impegnato ad assicurare un’adeguata presenza di Commerzbank e HypoVereinsbank nel comitato esecutivo. In occasione del rinnovo ordinario del consiglio di amministrazione di UniCredit, previsto nel 2027 e subordinato al voto degli azionisti, saranno inoltre proposti candidati tedeschi con adeguate competenze e reputazione.

Un altro capitolo riguarda la strategia industriale. UniCredit intende rafforzare il rapporto di Commerzbank con il Mittelstand, il tessuto delle piccole e medie imprese tedesche, e con le aziende esportatrici, favorendone l’accesso alla rete internazionale del gruppo, presente in 14 mercati. Gli impegni comprendono anche un’adeguata allocazione del capitale e il mantenimento di processi decisionali indipendenti in Germania, nel rispetto delle normative applicabili. Previsti anche investimenti significativi a Francoforte, con particolare attenzione alla formazione, anche attraverso la Corporate University di UniCredit, e allo sviluppo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale. Il piano contempla inoltre la creazione in Germania di un centro di eccellenza e innovazione del gruppo.

Tra gli aspetti più delicati della trattativa resta quello occupazionale. UniCredit si è impegnata a proseguire il confronto con tutti gli stakeholder, compresi il consiglio aziendale e le organizzazioni sindacali, tenendo conto degli accordi esistenti a tutela dei dipendenti.

L’intesa con il governo tedesco rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di UniCredit, ma non coincide ancora con il completamento dell’acquisizione. La banca italiana ha già costruito una partecipazione vicina al 50 per cento dei diritti di voto di Commerzbank e ottenuto alcune importanti autorizzazioni regolamentari, tra cui il via libera della Commissione europea del 16 novembre. Rimane tuttavia aperta la questione della quota del 13,3 per cento detenuta dallo Stato tedesco.

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