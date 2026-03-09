Banca Generali raccoglie 710 milioni di euro a febbraio e porta il totale da gennaio a 1,2 miliardi

Banca Generali ha realizzato a febbraio una raccolta netta pari a 710 milioni di euro, portando la raccolta totale da inizio anno a 1,2 miliardi.

La qualità della raccolta è risultata positiva come evidenziato dal netto aumento dei flussi in Assets under Investment (AuI) rispetto a gennaio, pari a 322 milioni nel mese (384 milioni da inizio anno). Oltre la metà di tali flussi è riferita ai contenitori finanziari (165 milioni nel mese) che continuano ad essere apprezzati dalla clientela private per il loro livello di personalizzazione, diversificazione e servizio. Prosegue poi, la crescita delle nuove linee di fondi di casa (79 milioni

nel mese) che complessivamente hanno rappresentato quasi il 90% della raccolta dei fondi da inizio anno (177 milioni sul totale di 199 milioni).

«Un mese molto solido che ha visto la robusta attività della struttura esistente e l’inserimento di ottimi profili. La qualità della raccolta è in costante miglioramento, grazie anche alle nuove iniziative in ambito protezione finanziaria che si sposano particolarmente bene con la volatilità dei mercati ed i timori geopolitici dall’escalation dei conflitti», ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, Il manager ha detto di essere soddisfatto di come sta procedendo il progetto di integrazione con Intermonte, con un crescente numero di

incontri con imprenditori e con una significativa accelerazione nell’ambito delle soluzioni di prodotti strutturati. «A febbraio abbiamo anche completato la fase pilota del progetto di Insurbanking con Alleanza e siamo partiti con il roll out sulla loro rete dell’offerta bancaria», ha concluso Mossa

Si segnala inoltre, l’aumento costante della domanda di consulenza evoluta su AuC and banking pari a 32 milioni nel mese (46 milioni da inizio anno). Infine, numeri in forte rialzo anche nei Conti Amministrati che hanno registrato una raccolta per 374 milioni (545 milioni da inizio anno), sostenuti anche dalla proattiva offerta di prodotti finalizzati

alla diversificazione dei portafogli.