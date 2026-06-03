Banca Generali archivia il miglior mese di maggio della propria storia in termini di raccolta netta. L’istituto guidato da Gian Maria Mossa ha registrato nel mese afflussi per 1,049 miliardi di euro, in crescita del 72% rispetto ai 609 milioni dello stesso periodo del 2025. Il dato porta la raccolta complessiva da inizio anno a 3,801 miliardi di euro, con un incremento del 41% rispetto ai primi cinque mesi dell’esercizio precedente.

A distinguere il risultato non è soltanto il volume degli afflussi, ma soprattutto la qualità della raccolta. Le soluzioni gestite hanno infatti raggiunto quota 894 milioni di euro nel solo mese di maggio, quasi cinque volte il livello registrato un anno prima. Da gennaio il comparto ha raccolto 1,648 miliardi, segnando una crescita del 139% su base annua. A sostenere il risultato è stato il successo delle nuove linee di investimento lanciate nelle scorse settimane, progettate per favorire la diversificazione e la protezione dei portafogli in una fase di mercato caratterizzata da volatilità e incertezza.

Particolarmente rilevante il contributo dei fondi di casa, che hanno attirato 818 milioni di euro nel mese e oltre 1,1 miliardi dall’inizio dell’anno. La risposta della clientela alle nuove soluzioni della Sicav LUX IM ha rappresentato uno dei principali motori della crescita. Segno positivo anche per i contenitori finanziari, che hanno raccolto 65 milioni a maggio e 358 milioni da gennaio, e per quelli assicurativi, con flussi pari a 28 milioni nel mese e 100 milioni nel cumulato annuale.

Continua inoltre la crescita degli altri attivi, che hanno registrato una raccolta di 313 milioni di euro a maggio e di oltre 2,1 miliardi da inizio anno. A trainare il comparto sono stati soprattutto i conti amministrati, che hanno raccolto 265 milioni nel mese e 1,631 miliardi nei primi cinque mesi del 2026.

“Il mese di maggio rappresenta il miglior risultato della nostra storia per questo periodo dell’anno, distinguendosi non solo per il livello dei volumi ma soprattutto per la qualità del mix di raccolta, sempre più orientato verso le soluzioni gestite”, ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale Gian Maria Mossa. Secondo il manager, il forte interesse mostrato dalla clientela per le nuove strategie di investimento conferma la crescente attenzione verso strumenti capaci di coniugare innovazione e protezione del patrimonio.

Mossa ha inoltre evidenziato il rafforzamento della rete di consulenti, l’integrazione delle sinergie con Intermonte e il completamento del progetto di insurbanking sviluppato insieme ad Alleanza. Iniziative che, secondo il gruppo, contribuiranno ad ampliare il presidio del segmento imprenditoriale e a rafforzare ulteriormente il posizionamento competitivo della banca. Con oltre 3,8 miliardi di raccolta nei primi cinque mesi dell’anno e una composizione sempre più orientata verso il risparmio gestito, Banca Generali guarda ora alla seconda parte del 2026 con prospettive di crescita sostenute dall’evoluzione dell’offerta e dalla capacità della rete di intercettare la domanda di consulenza patrimoniale qualificata.