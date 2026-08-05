Banca Generali chiude luglio con una raccolta netta di 672 milioni di euro, in crescita rispetto ai 522 milioni dello stesso mese del 2025 e ai 631 milioni registrati a giugno. Il dato porta la raccolta complessiva da inizio anno a 5,1 miliardi, con un incremento del 45% rispetto ai 3,5 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno.

A trainare i flussi sono soprattutto gli Assets under Investment (Aui), che a luglio hanno raggiunto 500 milioni, pari al 74% della raccolta complessiva del mese e in forte aumento rispetto ai 168 milioni di un anno prima. Da gennaio la raccolta negli Aui ha superato i 2,6 miliardi, con una crescita del 46% su base annua.

Particolarmente sostenuta la dinamica delle soluzioni gestite, che hanno raccolto 367 milioni a luglio, il 96% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno i flussi hanno raggiunto 2,3 miliardi, più che raddoppiando (+122%) rispetto all’anno precedente. La crescita ha interessato le principali soluzioni gestite. I contenitori assicurativi hanno raccolto 150 milioni nel mese e 455 milioni da gennaio, confermandosi preferiti rispetto alle soluzioni assicurative tradizionali, che a luglio hanno registrato flussi negativi per 44 milioni.

Resta robusta anche la domanda per i prodotti della banca, tra contenitori finanziari e fondi: 185 milioni di raccolta nel mese e 1,75 miliardi dall’inizio dell’anno, in crescita del 65%. Questi prodotti rappresentano il 76% della raccolta complessiva nelle soluzioni gestite. Sul fronte degli Altri Attivi, i flussi sono stati pari a 172 milioni. I Conti Amministrati hanno registrato 337 milioni nel mese e 2,3 miliardi da inizio anno, sostenuti dal reinvestimento della liquidità in eccesso presente sui conti correnti.

«Guardiamo con fiducia a un mercato che continua a esprimere una domanda crescente di consulenza qualificata, alimentata da una maggiore consapevolezza dell’importanza della pianificazione di lungo termine», ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale Gian Maria Mossa. Secondo Mossa, Banca Generali continua ad attrarre clienti e consulenti grazie a un modello basato su «competenza, personalizzazione e visione di lungo periodo», accompagnando famiglie e imprenditori nella gestione integrata del patrimonio finanziario, reale e aziendale.