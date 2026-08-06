BPER chiude il miglior semestre della sua storia: utile a 1,33 miliardi e alza gli obiettivi al 2028

BPER Banca chiude il primo semestre del 2026 con il miglior risultato della propria storia e rilancia gli obiettivi del piano industriale. Il gruppo ha registrato un utile netto ordinario consolidato di 1,325 miliardi di euro, in crescita del 14,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, sostenuto dall’aumento dei ricavi, dall’espansione delle commissioni e dal miglioramento dell’efficienza operativa. Alla luce dell’andamento dei primi sei mesi dell’anno, la banca ha inoltre migliorato la guidance per il 2026 e ha presentato nuovi obiettivi al 2028, che estendono l’orizzonte del piano “B | Full Value 2027”.

Nel semestre i ricavi core sono saliti a 3,565 miliardi di euro (+2,6%). Il margine di interesse è cresciuto a 2,212 miliardi (+1,4%), mentre le commissioni nette hanno raggiunto 1,353 miliardi (+4,8%), trainate soprattutto dal risparmio gestito e dalla bancassurance. I proventi operativi netti sono saliti a 3,876 miliardi, mentre gli oneri operativi sono diminuiti del 3,9%, consentendo al cost/income ratio di migliorare fino al 41,4%, dal 45% di un anno prima.

Prosegue anche la crescita commerciale. Le attività finanziarie totali raggiungono 424,3 miliardi di euro, in aumento di 18 miliardi su base annua, mentre nel semestre sono stati erogati nuovi finanziamenti alla clientela per 13,5 miliardi di euro. La qualità del credito resta elevata, con un NPE ratio lordo del 2,3%, un NPE ratio netto dell’1,1% e una copertura dei crediti deteriorati pari al 54,1%, tra le più alte del sistema bancario italiano. Sul fronte patrimoniale il CET1 ratio si conferma al 15%, accompagnato da una forte generazione organica di capitale.

Commentando i risultati, l’amministratore delegato Gianni Franco Papa ha dichiarato che BPER «ha realizzato ancora una volta risultati eccellenti nel secondo trimestre e nel primo semestre, che assumono ancora più valore alla luce dell’impegno eccezionale profuso per completare l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio. La crescita degli impieghi – con nuove erogazioni per oltre 13 miliardi di euro, l’incremento delle masse gestite e amministrate e lo sviluppo delle attività a maggior valore aggiunto testimoniano la validità del nostro percorso». L’amministratore delegato ha poi aggiunto: «Continuiamo a conseguire gli obiettivi previsti dal piano industriale a un ritmo superiore alle attese, così come confermano anche le previsioni al 2028 annunciate oggi. Le nuove iniziative in ambito Corporate, Private banking & wealth management, bancassurance, digital ed eccellenza operativa saranno un ulteriore acceleratore di questa crescita».

In soli diciotto mesi, ha rivendicato Papa, è stato messo in atto «un cambiamento straordinario sotto il profilo dimensionale, di posizionamento strategico e modello industriale», trasformando BPER in un Gruppo bancario nazionale con forti fondamentali.

Il nuovo aggiornamento del piano industriale guarda ora al 2028. BPER prevede un utile netto di circa 2,7 miliardi di euro, ricavi complessivi per circa 8 miliardi e attività finanziarie totali pari a circa 460 miliardi. Le commissioni nette sono attese in crescita fino a circa 3 miliardi di euro, mentre il cost/income ratio dovrebbe migliorare intorno al 40%. Il gruppo punta inoltre a distribuire agli azionisti circa 7,5 miliardi di euro tra dividendi e riacquisti di azioni proprie nel periodo 2025-2028, mantenendo un payout pari o superiore all’85% e un CET1 ratio oltre il 14,5%. Per sostenere questi obiettivi saranno rafforzati il corporate banking, il wealth management, la bancassurance, la digitalizzazione e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, insieme a nuove iniziative per aumentare la produttività e il tempo dedicato alla relazione con i clienti.