Banca Generali, raccolta record a settembre: 554 milioni nel mese e 6,3 miliardi da inizio anno

Banca Generali accelera sulla raccolta e archivia il miglior settembre della sua storia. Nel mese i flussi netti hanno raggiunto 554 milioni di euro, portando il totale da inizio anno a 6,26 miliardi, in crescita del 42,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un risultato che assume particolare rilievo anche alla luce della stagionalità tradizionalmente meno favorevole del periodo.

A sostenere la raccolta di settembre è stata soprattutto la liquidità, con afflussi per 338 milioni, che portano il saldo da gennaio a 906 milioni. Secondo la banca, il dato riflette anche l’acquisizione di nuova clientela e crea le condizioni per una progressiva riallocazione delle disponibilità verso le nuove soluzioni di investimento gestite e amministrate presentate alla recente Convention e disponibili da ottobre.

«Settembre si conferma un mese record, in continuità con un anno di crescita ai massimi storici», ha commentato Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali. «Il risultato riflette la nostra capacità di attrarre nuova clientela, in particolare nel segmento degli imprenditori, e la forza di un posizionamento distintivo che continua a richiamare professionisti di elevata qualità. Questi risultati confermano il valore del nostro modello, fondato sulla qualità della consulenza, sull’innovazione dell’offerta e su un forte senso di appartenenza che unisce consulenti, management e tutte le persone della Banca attorno a una visione comune». Le

nuove iniziative lanciate a fine settembre durante la nostra Convention annuale in un clima di grande

partecipazione e condivisione, rafforzano la nostra fiducia sulla qualità della raccolta dei prossimi

mesi e ci fanno guardare con ottimismo alla parte finale dell’anno”

Segnali positivi arrivano anche dagli Assets under Investment (AUI), che nel mese hanno registrato una raccolta netta di 159 milioni, in aumento del 79% rispetto a settembre 2025. Da inizio anno il dato raggiunge 2,87 miliardi, con una crescita del 38%. A trainare il comparto sono stati in particolare i fondi della casa, capaci di raccogliere 124 milioni nel solo settembre e oltre 1,5 miliardi nei primi nove mesi dell’anno.

In evidenza anche le masse AUC & Banking in consulenza, con 153 milioni di raccolta nel mese e 929 milioni da gennaio. Nel complesso, la raccolta netta è salita dai 4,4 miliardi dei primi nove mesi del 2025 ai 6,26 miliardi dello stesso periodo del 2026.

Per Mossa, settembre conferma così «un anno di crescita ai massimi storici». Le iniziative lanciate a fine settembre, ha concluso Mossa, «rafforzano la nostra fiducia sulla qualità della raccolta dei prossimi mesi e ci fanno guardare con ottimismo alla parte finale dell’anno»