Banca Ifis cede l’operatore Abilio alla Servizilegali.net

Banca Ifis ha comunicato ieri la cessione di Abilio S.p.A. a Servizilegali.net, che ha rilevato il 100% della società, specializzata nella gestione e commercializzazione di beni immobili e strumentali provenienti da procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari attraverso il proprio network di piattaforme e aste online. Precedentemente, Abilio era detenuta per l’82% da illimity Bank (confluita in Ifis a seguito di Ops) e per il 18% da Coima.

L’operazione è finalizzata a consentire il pieno rilancio di Abilio all’interno di un gruppo interamente focalizzato sulle attività

di business della società. Per facilitare questo percorso, Banca Ifis ha dotato Abilio della provvista economica necessaria per il

rilancio aziendale, coerentemente con la tradizionale attenzione del Gruppo per la valorizzazione delle qualità professionali delle

persone.

Con l’acquisizione da parte di Servizilegali.net, società riconducibile aClaudio Palazzetti, professionista con oltre 25 anni di esperienza consolidata nel settore delle vendite giudiziarie, Abilio vedrà la prosecuzione delle sue attività con rinnovata

energia ed un piano di rilancio con l’obiettivo di break even in due anni, garantendo il mantenimento dei livelli occupazionali.

La cessione di Abilio a Servizilegali.net non comprende, invece le sue controllate Quimmo Agency e Quimmo Prestige

Agency. Queste sono state rilevate da Coima, con una quota pari al 60%, e illimity Bank (Gruppo Banca Ifis), con una quota pari

al 40%. L’operazione è finalizzata a garantire alle due società la migliore strategia per la crescita e rientra nella rinnovata

partnership tra Banca Ifis e il gruppo Coima, che rappresenta il best owner naturale per guidare il futuro delle due agenzie.

«Con questa operazione, Banca Ifis consente ad Abilio di poter proseguire il proprio percorso di sviluppo focalizzandosi nella

commercializzazione di immobili e beni strumentali in ottica giudiziale e concorsuale. Il conferimento da parte di Banca Ifis di una

dote iniziale è finalizzato ad accompagnare il piano di rilancio di Abilio, mettendo in sicurezza il futuro prossimo delle sue persone.

Guardiamo ora al futuro per concentrarci con maggiore attenzione e forza sui nostri segmenti di business di riferimento», dichiara

Raffaele Zingone, amministratore delegato di illimity Bank e condirettore generale di Banca Ifis, che nell’operazione è stata assistita da CC & Soci in qualità di advisor finanziario.

«Siamo estremamente soddisfatti per il perfezionamento dell’acquisizione del 100% del capitale di Abilio, rivolgendo un sentito

ringraziamento a Banca Ifis per la fiducia accordata al progetto industriale e per il determinante supporto patrimoniale che

consentirà di avviare con solidità il rilancio della società nel settore delle vendite giudiziarie», dichiara Claudio Palazzetti,

amministratore unico di Servizilegali.net.

«L’incremento della partecipazione di COIMA in Quimmo Agency e Quimmo Prestige Agency riflette la fiducia nel team manageriale

e professionale di Quimmo, che negli anni ha dimostrato competenze distintive nella commercializzazione di asset immobiliari in

segmenti altamente specializzati, integrando efficacemente presenza territoriale e piattaforme digitali. L’operazione si inserisce

nella partnership con Banca Ifis, con cui COIMA condivide un approccio industriale orientato alla valorizzazione degli asset e allo

sviluppo sostenibile delle piattaforme operative», dichiara Fulvio Di Gilio, Chief financial officer di Coima.