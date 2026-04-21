Banca Popolare di Sondrio è diventata BPER, nasce la direzione regionale Lombardia Nord

Il gruppo conta circa 23 mila dipendenti, 2.000 filiali, 6 milioni di clienti e oltre 420 miliardi di euro di asset finanziari gestiti. Con l’integrazione è operativa la nuova direzione regionale Lombardia Nord, con sede a Sondrio e affidata alla guida di Luca Romellini

A poco più di un anno dal lancio dell’Opas in Borsa, da ieri è operativa l’integrazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER Banca, a completamento del percorso avviato proprio nel febbraio 2025 e proseguito, nel luglio dello stesso anno, con l’ingresso dell’istituto valtellinese nel gruppo BPER. Sono bastati poco più di dodici mesi affinché il processo portasse all’integrazione societaria e operativa.

Il gruppo conta circa 23 mila dipendenti, 2.000 filiali, 6 milioni di clienti e oltre 420 miliardi di euro di asset finanziari gestiti. La quota di mercato per numero di filiali è pari all’11 per cento a livello nazionale e raggiunge il 18 per cento in Lombardia, regione in cui l’integrazione con Banca Popolare di Sondrio rafforza ulteriormente il presidio territoriale. Il 58 per cento della rete è concentrato nelle aree a maggiore densità produttiva del paese.

La crescita del gruppo è il risultato di un percorso di sviluppo progressivo che, negli ultimi anni, ha visto operazioni rilevanti come Carife (2017), Unipol Banca (2019), l’acquisizione di oltre 600 filiali nell’operazione UBI–Intesa Sanpaolo (2020), Carige (2022) e Banca Popolare di Sondrio. Un’evoluzione che, in meno di un decennio, ha trasformato l’Istituto in uno dei principali gruppi bancari italiani.

Con l’integrazione è operativa anche la nuova direzione regionale Lombardia Nord, con sede a Sondrio e affidata alla guida di Luca Romellini. Il manager ha operato per oltre 35 anni in Banca Popolare di Sondrio, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nella rete commerciale. La struttura si aggiunge alle nove direzioni regionali di BPER e alle due del Banco di Sardegna e rappresenta un presidio strategico per i territori della Valtellina, di Como, Lecco e Monza e Brianza, coordinando una rete di circa 200 sportelli, articolata in tre aree territoriali, quattro centri imprese e tre centri private, e una squadra di circa 1.000 colleghi al servizio di oltre 350 mila clienti.

Si rafforza così il modello di banca nazionale con forte vocazione territoriale, in cui le direzioni regionali rappresentano il punto di riferimento per la relazione con clienti e comunità locali.

“Il completamento dell’integrazione segna l’inizio di un nuovo capitolo e rappresenta l’incontro tra storie e territori: un progetto comune che ci porta in una nuova dimensione, valorizzando ulteriormente ciò che ci ha reso forti nel tempo. Uniamo scala e capacità industriale alla vicinanza a clienti e comunità, per accompagnarne la crescita”, ha commentato Gianni Franco Papa, amministratore delegato di BPER.