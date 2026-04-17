Giornata col turbo per il titolo Banco Bpm, che a metà giornata (h 13:30) esibisce un rialzo superiore 2% a 13,30 euro per azione, all’indomani dell’assemblea degli azionisti, che ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione e confermato fiducia all’amministratore delegato Giuseppe Castagna. I soci hanno infatti approvato la lista proposta dal cda uscente: in assemblea erano presenti 20mila soci, titolari di n. 1.128.083.640 azioni rappresentative di circa il 74,45% del capitale sociale.

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutte le azioniste e gli azionisti per la fiducia e il sostegno dimostrati, così come ai clienti e a tutte le colleghe e ai colleghi», ha detto ieri il presidente Massimo Tononi, anch’egli riconfermato. «La nomina del nuovo consiglio rappresenta un passaggio significativo e, al tempo stesso, l’inizio di un nuovo capitolo, per la presenza di professionalità consolidate insieme a nuove competenze, capaci di arricchire ulteriormente il patrimonio di esperienze e di visioni della Banca. Un insieme di sensibilità che saprà operare con efficacia e responsabilità nell’interesse dell’istituto».

L’assemblea Banco Bpm 2026

L’assemblea ha approvato a larghissima maggioranza tutti i punti all’ordine del giorno. Il bilancio 2025 è passato con il 99,86 per cento dei voti: l’esercizio si è chiuso con un utile netto consolidato pari a 2,082 milioni di euro, in crescita dell’8,4% rispetto al 2024, ed è approvata la distribuzione di un dividendo di 0,54 euro per azione che, insieme all’acconto di 0,46 per azione già distribuito a novembre 2025, porta il dividendo complessivo a 1 euro per azione.

Il nuovo cda 2026-2028 di Banco Bpm

L’Assemblea dei Soci – a esito della votazione sulle tre liste presentate, nonché della seconda votazione individuale sui singoli candidati della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente ai sensi dell’art. 147-ter.1, terzo comma del Tuf (la “legge Capitali”) ha eletto i componenti del cda: tra cui il Presidente, che rimarranno in carica per gli esercizi 2026-2027-2028.

Sulla base dei voti ricevuti, sono stati così eletti 10 consiglieri estratti dalla lista del cda, quattro dalla lista 2 presentata dall’azionista Crédit Agricole (titolare del 22,8% del capitale) e 1 dalla lista 3 (Assogestioni) : Massimo Tononi (presidente), Giuseppe Castagna (l’a.d. uscente riconfermato), Frédéric Marie de Courtois d’Arcollières, Alessio Foletti, Rossella Leidi, Marina Mantelli, Giampiero Massolo, Francesco Mele, Alberto Oliveti, Eugenio Rossetti, Domenico Giovanni Siniscalco, Silvia Stefini, Luigia Tauro, Costanza Torricelli, Giovanna Zanotti consiglieri di amministrazione. Alfonso Sonato, Presidente, Maurizio Lauri, Paola Maiorana, Nadia Valenti, Ambrogio Virgilio sono invece i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione di Banco Bpm ha poi nominato confermato le deleghe a Castagna, confermandolo quindi quale amministratore delegato della banca. Al termine dell’assemblea il banchiere ha sottolineato che il buono andamento del titolo: «Se guardiamo alla performance di mercato dall’ultimo rinnovo degli organi sociali, avvenuto nell’aprile di tre anni fa, possiamo vedere come il titolo Banco Bpm sia cresciuto di oltre il 200% generando un rendimento per gli azionisti, il cosiddetto Total Shareholder Return, di oltre il 300 per cento». Per Castagna, «traguardi [sono stati raggiunti] attraverso un progetto industriale solido e coerente, al quale le fabbriche prodotto hanno fornito un apporto fondamentale. Un percorso che conferma la nostra capacità di agire come banca di comunità e di prossimità, profondamente radicata nei territori e attenta alle esigenze di famiglie e imprese».