Banco BPM sostiene POMINI Long Rolling Mills nell’export in Medio Oriente

Banco BPM ha sostenuto POMINI Long Rolling Mills Srl nella conclusione di un’operazione di esportazione in Medio Oriente per la fornitura di un impianto di laminazione del valore complessivo di oltre 20 milioni di euro.

L’operazione rientra nelle iniziative della banca a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese clienti e nell’attività di smobilizzo pro-soluto di crediti destinati all’esportazione a medio-lungo termine, anche attraverso la voltura della Polizza Sace Credito Fornitore.

POMINI Long Rolling Mills, con sede a Legnano, è specializzata nella progettazione, costruzione e installazione di impianti e sistemi a controllo digitale per la laminazione a caldo di prodotti lunghi in acciaio. Per l’operazione, Banco BPM ha scontato pro-soluto un credito sottostante di circa 20 milioni di euro, mettendo a disposizione dell’azienda la liquidità necessaria a sostenere la commessa.

La struttura finanziaria ha consentito inoltre al buyer di ottenere una dilazione di pagamento di 60 mesi, senza dover ricorrere al sistema bancario locale e a condizioni più favorevoli rispetto a quelle offerte dal mercato di riferimento.

Una volta completata l’operazione di sconto, Banco BPM ha richiesto a SIMEST, per conto dell’esportatore, l’erogazione del contributo in conto interessi. Secondo quanto riferito dalla banca, lo strumento ha contribuito a rafforzare la competitività di POMINI Long Rolling Mills sui mercati esteri.

L’operazione è stata presentata durante la tappa inaugurale, a Milano, del ciclo di incontri dedicati al tema «Credito fornitore: Export di beni strumentali e opportunità per le imprese», promosso da Banco BPM insieme a SACE e SIMEST.

“L’operazione a supporto di POMINI Long Rolling Mills Srl, per l’export in Medio Oriente di un impianto laminatoio da oltre 20 milioni di euro, conferma il ruolo concreto di Banco BPM al fianco delle imprese italiane nei percorsi di crescita internazionale”, ha dichiarato Marco Aldeghi, responsabile Direzione Territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM.

“Attraverso soluzioni di credito fornitore, competenze specialistiche e la collaborazione con partner istituzionali come SACE e SIMEST, – ha commentato Enrico Lemmo, responsabile Trade Finance di Banco BPM – vogliamo offrire strumenti efficaci per rafforzarne la competitività sui mercati esteri e aprire nuove opportunità commerciali.”

In occasione dell’incontro, il CFO di POMINI Long Rolling Mills ha ringraziato Banco BPM per il supporto ricevuto e per la professionalità e competenza dimostrate dal Centro Imprese Busto Arsizio della Direzione Territoriale Milano e Lombardia Nord e dalle strutture specialistiche Trade Finance Sales e Trade Finance Solutions.