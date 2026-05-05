Il primo trimestre 2026 si chiude con risultati positivi per Banco BPM. L’utile netto si attesta a 480 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto al trimestre precedente, sostenuto da una buona dinamica dei ricavi e dal contenimento dei costi operativi.

I proventi operativi raggiungono 1,53 miliardi di euro, con un incremento del 4%, grazie soprattutto al contributo delle commissioni, che toccano livelli record a 708 milioni. La diversificazione delle entrate si rafforza ulteriormente: i ricavi non da interessi rappresentano il 53% del totale, superando già i target previsti dal piano industriale.

In parallelo, gli oneri operativi scendono a 674 milioni, evidenziando una gestione efficiente dei costi.

Dal punto di vista della redditività, gli indicatori si mantengono su livelli elevati, con un ROTE al 20% e un ROE al 15% su base annualizzata. Il risultato lordo dell’operatività corrente si attesta a 777 milioni, sostenuto da una combinazione di crescita dei ricavi e riduzione del costo del rischio, sceso a 32 punti base.

Solida anche la struttura patrimoniale: il CET1 ratio si posiziona al 13,59%, sopra la soglia minima di piano, mentre la qualità degli attivi migliora ulteriormente, con un NPE ratio netto all’1,13%. In calo anche i crediti deteriorati, a conferma di una gestione prudente del rischio.

Sul fronte commerciale, si registra una crescita degli impieghi performing “core”, che raggiungono 95,7 miliardi di euro, mentre le attività finanziarie della clientela si attestano a 384 miliardi. Positiva anche la raccolta, con i depositi “core” in aumento su base annua

Nonostante le incertezze geopolitiche e le pressioni inflazionistiche, il gruppo conferma le guidance per l’anno e la fiducia nella distribuzione di un dividendo pari a 1 euro per azione. La traiettoria resta coerente con l’obiettivo di utile netto di 2,15 miliardi entro il 2027, consolidando una strategia orientata a redditività sostenibile e creazione di valore per gli azionisti

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