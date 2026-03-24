BancoBPM nomina Antonia Cosenz a capo della governance

Il cda di Banco BPM ha nominato Antonia Cosenz Chief Governance Officer, rafforzando il presidio su affari societari, legali e regolatori in un contesto bancario sempre più complesso

Il consiglio di amministrazione di BancoBPM ha ufficializzato la nomina di Antonia Cosenz a Chief Governance Officer del gruppo bancario , introducendo una nuova funzione strategica con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento delle attività di corporate governance, legali e regolatorie.

La nomina, con effetto immediato, rappresenta un passaggio rilevante nell’evoluzione organizzativa dell’istituto, in linea con le best practice dei principali gruppi bancari internazionali. La nuova struttura risponde infatti alla crescente complessità del contesto normativo e alla necessità di un presidio sempre più integrato delle funzioni di controllo e indirizzo.

Nel nuovo ruolo, Cosenz assumerà la guida della funzione Group Corporate Affairs, che includerà responsabilità su segreteria societaria, consulenza societaria, affari generali, monitoraggio normativo e gestione dei reclami, oltre ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Contestualmente, manterrà il coordinamento dell’area legale del Gruppo, comprendente consulenza, contenzioso, finanza legale e rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Avvocata con una lunga esperienza nel settore legale e finanziario, Cosenz è in BancoBPM dal 2017, anno di nascita del gruppo, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile legale e regulatory affairs, guidando un team di oltre 200 professionisti. In precedenza, ha maturato competenze in primari studi legali, specializzandosi in diritto societario e mercati dei capitali.

L’istituzione della figura di Chief Governance Officer, con riporto diretto all’Amministratore Delegato, riflette la volontà del Gruppo di rafforzare ulteriormente i processi decisionali e il controllo dei rischi, consolidando un modello di governance moderno ed efficiente.