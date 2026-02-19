Finanza

BPER Banca Private Cesare Ponti approva i risultati e due nuovi ingressi nel management team

di GSGLab
19 Febbraio 2026

Lo scorso 3 febbraio il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca Private Cesare Ponti, presieduto da Stefano Rangone, ha esaminato e approvato i risultati della Banca al 31 dicembre 2025, che posizionano la Banca tra i principali protagonisti dell’industria italiana del Private Banking. Con attività finanziarie della clientela per 37,9 miliardi di euro e una patrimonializzazione tra le più solide del mercato di riferimento, BPER Banca Private Cesare Ponti conta su una rete di circa 110 Centri Private, oltre 350 Private Banker e 30 specialisti dedicati alla gestione delle esigenze finanziarie e patrimoniali della clientela, a cui si aggiungono oltre 50 professionisti del Centro Investimenti a servizio dei clienti investitori del Gruppo BPER.

In una fase di ulteriore evoluzione e sviluppo del progetto Private, BPER Banca Private Cesare Ponti vedrà l’ingresso, a partire dal prossimo 2 marzo, di Lorenzo Bassani con il ruolo di Vicedirettore Generale a riporto dell’Amministratore Delegato Fabrizio Greco. Sempre il 2 Marzo, Gianluca Talato assumerà il ruolo di Responsabile Servizio Private Banking.

I nuovi ingressi si inseriscono nel percorso di consolidamento e crescita della Banca, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente il posizionamento competitivo e accelerarne le traiettorie di sviluppo delineate nel Piano Industriale “B:Dynamic | Full Value 2027”.

Abbiamo chiuso il 2025 con risultati molto positivi, confermando un percorso di crescita sostenuta, trainata in modo significativo dalla raccolta. I volumi complessivi hanno raggiunto i 38 miliardi di euro e i risultati economici, trainati dalla robusta crescita della componente commissionale, si confermano particolarmente significativi. Ringrazio tutta la squadra per l’impegno e la dedizione dimostrati, così come i nostri clienti, che continuano a riconoscerci la loro fiducia. Guardando al futuro, proseguiremo con determinazione lungo il percorso di sviluppo avviato nel 2024 e delineato nel Piano Industriale “B:Dynamic | Full Value 2027”. In questo contesto, l’ingresso di Lorenzo e Gianluca rappresenta un passaggio coerente con l’ambizione che abbiamo per il progetto Private: una piattaforma manageriale e commerciale sempre più strutturata, in grado di sostenere una nuova fase di crescita e di consolidare ulteriormente il nostro ruolo nel private banking italiano. La crescita continuerà ad essere sostenuta anche attraverso la piena implementazione delle sinergie con le altre divisioni di Gruppo e in particolare con la Divisione Corporate & Investing Banking, avviate con successo nel corso dell’esercizio appena concluso” ha dichiarato l’Amministratore Delegato Fabrizio Greco.

