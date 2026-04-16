BPER e ICE rafforzano la collaborazione per sostenere l’internazionalizzazione delle PMI

Formazione, servizi e supporto per crescere nei mercati esteri. BPER e ICE rinnovano l’accordo per l’internazionalizzazione delle PMI

Gruppo BPER e ICE Agenzia rinnovano la propria collaborazione con la firma di un nuovo protocollo d’intesa biennale, con l’obiettivo di supportare in modo più strutturato le imprese italiane nei processi di apertura ai mercati esteri.

L’accordo consolida un percorso già avviato negli anni precedenti e punta a rafforzare l’offerta di strumenti e servizi dedicati alle piccole e medie imprese clienti del gruppo bancario. Al centro dell’intesa vi è la volontà di integrare competenze e risorse per accompagnare le aziende in un contesto internazionale sempre più competitivo e complesso.

La collaborazione si tradurrà in un insieme articolato di attività formative, informative e consulenziali, pensate per sviluppare competenze tecnico-manageriali e digitali, oggi considerate fondamentali per operare efficacemente sui mercati globali. In particolare, è prevista la creazione di un pacchetto di servizi dedicati, sviluppato da ICE Agenzia e riservato alle imprese clienti del gruppo.

Questi strumenti saranno accessibili anche attraverso Bperestero.it, la piattaforma digitale di gruppo BPER dedicata ai processi di internazionalizzazione. Il portale rappresenta un punto di accesso unico per contenuti, servizi e opportunità, con l’obiettivo di semplificare l’approccio delle imprese ai mercati esteri.

Tra le iniziative previste figurano inoltre webinar tematici sui principali mercati e settori produttivi, affiancati da percorsi formativi sia in presenza sia online, anche in modalità asincrona. L’obiettivo è offrire alle imprese strumenti concreti per orientarsi tra opportunità, trend e strategie di ingresso nei diversi paesi target.

In un contesto caratterizzato da crescente volatilità e trasformazioni nei flussi commerciali globali, l’internazionalizzazione rappresenta per le PMI una leva strategica di crescita, ma anche una sfida complessa, che richiede competenze specifiche e un adeguato supporto operativo.

A sottolinearlo è Stefano Bellucci, Head of Global Transaction Banking di BPER: «Internazionalizzarsi significa aprirsi al cambiamento, cogliere nuove opportunità, ma anche affrontare nuove sfide. Le imprese italiane si distinguono nel mondo per la qualità dei loro prodotti e la capacità di innovare, ma spesso incontrano ostacoli nell’approccio ai mercati esteri. Attraverso la rinnovata collaborazione con ICE, forniamo alle PMI strumenti concreti e percorsi accessibili per superare queste barriere, continuando ad ascoltare i loro bisogni e accompagnandole in questo percorso».

L’intesa tra gruppo BPER e ICE Agenzia si inserisce quindi in una strategia più ampia di sostegno al tessuto imprenditoriale italiano, con particolare attenzione alle PMI, chiamate a confrontarsi con nuove dinamiche internazionali e a rafforzare la propria competitività sui mercati esteri.