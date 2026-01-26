Nel 2025 le reti Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking hanno registrato 500 nuovi inserimenti di private banker e consulenti finanziari e sono ormai a un passo dal raggiungere la quota di 7mila professionisti, confermando un percorso di crescita solido e coerente, fondato su sviluppo organico, ricambio generazionale e capacità di intercettare i migliori professionisti sul mercato. Andrea Ghidoni, responsabile rete e coordinamento commerciale Fideuram, ha commentato: «Nel 2025 il nostro impegno nel reclutamento ha fatto la differenza, confermandosi un motore imprescindibile per la crescita delle reti. Nel corso dell’anno abbiamo inserito 460 Private Banker nelle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments, a cui si aggiungono i professionisti entrati a fare parte della rete di Intesa Sanpaolo Private Banking».

Il top manager ha poi proseguito, sottolineando che questo risultato testimonia la forza e l’attrattività del modello. «La spinta verso il futuro è chiara – ha aggiunto –. Oltre il 50% dei nuovi ingressi proviene dalle iniziative Next Generation, dedicate a giovani consulenti finanziari, un segnale forte di rinnovamento e di fiducia nelle nuove generazioni, con una componente femminile pari a circa un terzo degli inserimenti, a conferma di un impegno concreto verso diversità e inclusione». Il 2025 ha inoltre sancito la capacità di attrarre talenti: circa il 30% dei reclutamenti con profilo senior proviene dalla concorrenza, includendo professionisti di elevato valore e riconoscibilità sul mercato. Tra i nomi di rilievo, si segnalano: per Fideuram, Federica Pulcioni, Paolo Mombrini, Andrea Canavesi in Lombardia e Luisa Cianfrone in Veneto; per IW Private Investments, Roberto Bovalino in Lazio; per Intesa Sanpaolo Private Banking, Sergio Monforte (area Key client)

Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking è controllata al 100% da Intesa Sanpaolo ed è la divisione che riunisce le società del mondo della consulenza finanziaria, patrimoniale e dei servizi fiduciari del gruppo, con masse pari a 414 miliardi di euro (dati al 30 settembre 2025). Nella divisione operano oltre 6.900 private banker in cinque reti (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest, IW Private Investments e la rete estera).