Intesa, all’assemblea il 63% del capitale. Gros-Pietro: «Risultati frutto di pianificazione attenta e impegno»

L’assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato oggi il bilancio 2025, il saldo del dividendo da 3,3 miliardi di euro e il buyback da 2,3 miliardi di euro, oltre agli altri punti all’ordine del giorno, principalmente relativi alla politica di remunerazione e piani di incentivazione. Presente in assemblea, tramite rappresentante delegato, 11.023.509.049 azioni ordinarie pari al 63,30479% del capitale sociale. Il bilancio, si legge in una nota dell’istituto, è stato approvato con il voto favorevole del 99,9% del capitale presente. Anche la destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione del dividendo nonché di parte della riserva sovrapprezzo è passata con il 99,91% dei voti. Le politiche di remunerazione e incentivazione 2026, invece, hanno ottenuto l’89,82% di voti favorevoli, i compensi corrisposti nel 2025 l’86,65%.

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai nostri azionisti per la fiducia che continuano a riporre in Intesa Sanpaolo, riconoscendone la solidità patrimoniale, la capacità di generare redditività sostenibile, il costante presidio dei rischi, l’impegno concreto sui temi ESG e il ruolo centrale nel supporto a famiglie, imprese, enti e comunità», ha dichiarato Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo.

«Gli ottimi risultati conseguiti da Intesa Sanpaolo nel 2025 sono frutto di una pianificazione attenta e lungimirante e dell’impegno delle 90 mila persone del Gruppo. Tali due fattori ci hanno consentito di primeggiare tra gli intermediari creditizi, come testimonia l’aumento cospicuo delle erogazioni di finanziamenti a medio-lungo termine alle imprese italiane e la relazione di fiducia costruita negli anni con famiglie e imprese, rafforzata attraverso la tecnologia», ha aggiunto Gros-Pietro, sottolineando che le persone di Intesa Sanpaolo sono al contempo una risorsa e una priorità strategica e il Gruppo è all’avanguardia in termini di welfare e conciliazione lavoro/famiglia, con smart working, settimana corta e l’introduzione, di recente, di nuove misure per le giovani famiglie, ed è riconosciuto a livello mondiale tra i luoghi di lavoro più inclusivi, inserito nel FTSE Diversity & Inclusion Index – Top 100». La capitalizzazione di mercato di Intesa Sanpaolo, cresciuta di circa il 50 per cento, ha superato i 100 miliardi di euro, ai vertici della classifica delle banche dell’Eurozona.

Il 2025 si è chiuso con i migliori risultati nella storia di Intesa Sanpaolo, ha poi ricordato l’amministratore delegato Carlo Messina. «Abbiamo conseguito un utile netto pari a 9,3 miliardi di euro, con una redditività tra le più elevate nel panorama bancario europeo, pari al 18% di ROE e al 22% di ROTE. La crescita delle commissioni e dell’attività assicurativa ha raggiunto livelli record, confermando la solidità del nostro modello di business. Questi risultati derivano da un’elevata efficienza operativa. Il cost/income è al 42% a fine 2025, tra i migliori in Europa. La qualità degli attivi è ai massimi livelli, con sofferenze quasi azzerate. La patrimonializzazione resta estremamente solida, con un CET1 ratio in crescita al 13,9%», ha detto il banchiere.

Per l’esercizio in corso Messina ha confermato la capacità di conseguire un risultato netto di circa 10 miliardi di euro. Quanto al nuovo piano industriale 2026-2029 basato su tecnologia, commissioni e un’elevata qualità dell’attiva, con rischi di esecuzione azzerati, prevede inoltre un utile netto al 2029 superiore a 11,5 miliardi di euro e una distribuzione cumulata agli azionisti per il periodo 2025–2029 di circa 50 miliardi di euro. «Rimane centrale il nostro impegno nell’impatto sociale: nel nuovo piano prevediamo di destinare circa 1 miliardo di euro a iniziative per contrastare la povertà e ridurre le disuguaglianze. Intesa Sanpaolo continuerà a svolgere il proprio ruolo con responsabilità nei confronti di tutti gli stakeholder, contribuendo alla crescita economica e sociale dei territori in cui opera», ha concluso Messina.